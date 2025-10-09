Presidente de la Asamblea propone eliminar la ley que blindó la planilla

Exclusivo Suscriptores

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, enfrenta uno de los momentos más complejos y desafiantes de su vida política. Lidera una institución que, por décadas, ha sido objeto de críticas por contratos opacos y planillas abultadas, pero asegura que su objetivo es transformar la casa legislativa desde adentro.

“Uno de los retos importantes de la Asamblea es la transformación de la misma. Viene de muchos años con el mismo patrón de conducta, pero lo importante es rescatar también esa mano de obra que trabaja dentro de la Asamblea”, afirmó en exclusiva a La Prensa.

Herrera reconoce que la carrera legislativa y las leyes especiales que protegen a funcionarios de la Asamblea limitan algunas decisiones, pero subraya que el compromiso es avanzar en la eficiencia y responsabilidad de los trabajadores. “Cuando el funcionario trabaja no hay problema, pero aquel que no cumple con sus obligaciones son los funcionarios que tenemos que hacer un alto”, dijo.

El 76% del presupuesto del Legislativo, equivalente a $75 millones, se destina al pago de planilla. Ante la pregunta: “¿No considera este monto desproporcionado y poco sostenible frente a la situación actual del país?”, Herrera evitó dar cifras definitivas sobre la reducción de recursos, pero aseguró que se evaluará la estructura para optimizar el gasto. “Queremos hacer una proyección de ir bajando poco a poco el presupuesto de la Asamblea, pero sería una irresponsabilidad decirte que tantos millones cuando dentro de ese organigrama no la conocemos del todo”, explicó.

La planilla de la Asamblea Nacional está compuesta por poco más de 4 mil funcionarios, y muchos de ellos, según lo explicó el propio Herrera, solo marcaban asistencia y se retiraban. “Se está trabajando con varios diputados de bancada para ver cómo se elimina la ley de carrera legislativa y nosotros tomar las medidas al respecto”, puntualizó.

El presidente del Legislativo aseguró que se analizará caso por caso, especialmente en planillas históricamente abultadas. Sobre Benicio Robinson, quien destina $261 mil 225 al mes en planillas, Herrera indicó que se cotejarán los datos con el Departamento de Recursos Humanos y se revisará si los funcionarios cumplen con sus responsabilidades legales.

La intención de Herrera es derogar la Ley 353 de 2023, aprobada por el PRD en los últimos meses de su gestión, que amplió de manera indebida la estabilidad laboral en la Asamblea y terminó blindando una planilla cada vez más insostenible

Comisión ad hoc

En cuanto a la creación de una comisión ad hoc para discutir los proyectos anticorrupción presentados por el Ministerio Público, Herrera enfatizó la importancia de no violentar el reglamento interno ni la Constitución. No obstante, reconoció que existe un debate interno sobre la viabilidad de la comisión. “Ahorita mismo hay un tema de opiniones versadas en esta creación. Nosotros estamos esperando que nuestra asesoría legal nos dé las recomendaciones pertinentes”, afirmó.

La Comisión de Gobierno, responsable de revisar las iniciativas anticorrupción y presidida por el diputado de Realizando Metas, Luis Eduardo Camacho, ha retrasado el debate de las propuestas de ley. No obstante, la Constitución, en su artículo 167, establece que “todo proyecto de ley que no hubiere sido presentado por una de las Comisiones será pasado por el presidente de la Asamblea Nacional a una Comisión Ad Hoc para que lo estudie y discuta dentro de un término prudencial”.

Reglamento interno

El reglamento interno de la Asamblea lleva décadas sin actualizarse, y Jorge Herrera promete darle prioridad durante su año de presidencia. Entre los temas clave destacan las exoneraciones a diputados, los horarios de trabajo y la asignación de oficinas. “Uno de los puntos importantes dentro de la agenda es salir con ese reglamento interno. Eso tengo por seguro”, afirmó.

Detalló que, por ejemplo, diputados como Raúl Pineda, del Partido Revolucionario Democrático, devolvieron las llaves de tres de las cinco oficinas que mantenían, mientras que su copartidario Benicio Robinson también cuenta con dos oficinas.

Sobre los fondos de descentralización, Herrera defendió su uso durante los años 2019-2024, cuando a él se le asignaron $2.7 millones a proyectos locales. Ante la pregunta: “Entre 2019 y 2024 usted recibió fondos de la descentralización paralela siendo alcalde de Aguadulce. ¿Cómo los usó?”, Herrera explicó que los recursos se destinaron a obras de impacto económico y social, así como a atender deficiencias derivadas de la pandemia.

El diputado reconoce que hubo irregularidades en algunos municipios, pero enfatiza que no se puede condenar a todos los alcaldes y representantes por casos aislados. “Oye, de 781 autoridades locales, si 20 o 30 le hicieron mal, que actúen los tribunales de justicia”, afirmó, defendiendo la labor de quienes gestionan correctamente los recursos públicos.

Cierre de oficinas y política

Herrera anunció que las cinco oficinas de participación ciudadana serán cerradas, asegurando que los funcionarios deberán cumplir con su trabajo de manera efectiva. Ante la pregunta: “¿Cuál será el futuro de las oficinas de participación ciudadana?”, respondió: “Aquella persona que no trabaja va a ser cesante de su puesto”, subrayó.

Sobre la relación con el Ejecutivo y el presidente José Raúl Mulino dijo que se mantiene estable. “Hemos tenido una comunicación muy abierta y responsable. No nos han llamado nunca para decirnos cómo manejar la Asamblea”, aseguró, destacando que la coordinación se centra en proyectos de interés nacional.

Entre las prioridades legislativas mencionadas se incluyen la ley de interés preferencial, la ley del etanol, la reforma de la carrera legislativa y el nombramiento de magistrados de la Corte Suprema. Herrera también mencionó la discusión sobre Mercosur, asegurando que cualquier acuerdo que afecte la economía nacional pasará por el pleno de la Asamblea.

Acerca de su futuro político, Herrera reiteró su lealtad al Partido Panameñista y, si bien no afirmó que correrá a la presidencia del colectivo, tampoco lo descartó. “Próximamente tomaremos una decisión; al final, lo que queremos es unir al partido”, apuntó.

En materia presupuestaria, el presidente de la Asamblea enfatizó la importancia de priorizar sectores críticos como salud y educación.

“El presupuesto que necesita el Oncológico, por ejemplo, tiene que subir. Debemos garantizar recursos para quienes realmente los necesitan”, afirmó, destacando la atención a pacientes y al personal médico.