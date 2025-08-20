Presidente de la Asamblea Nacional retira la propuesta de aumento de dietas para la descentralización

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, anunció el retiro de la propuesta que aumentaba la dieta a los miembros de la junta directiva de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND).

Herrera impulsa un anteproyecto de ley que multiplicaba por cinco las dietas que reciben los miembros de la junta directiva de la AND y eleva la inversión municipal.

Según el diputado panameñista, los artículos que se refieren a las dietas serán eliminados de la propuesta.

Presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, anuncia que se retira la propuesta de aumento de dietas a directivos de la Autoridad de Descentralización



video: Ohigginis Arciahttps://t.co/rLx5Yn2AoO pic.twitter.com/AiQHcGNqE0 — La Prensa Panamá (@prensacom) August 20, 2025

En desarrollo...