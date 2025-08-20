Panamá, 20 de agosto del 2025

    FONDOS

    Presidente de la Asamblea Nacional retira la propuesta de aumento de dietas para la descentralización

    Ohigginis Arcia Jaramillo
    Diputado presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera. LP/Elysee Fernández.

    El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, anunció el retiro de la propuesta que aumentaba la dieta a los miembros de la junta directiva de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND).

    Herrera impulsa un anteproyecto de ley que multiplicaba por cinco las dietas que reciben los miembros de la junta directiva de la AND y eleva la inversión municipal.

    Según el diputado panameñista, los artículos que se refieren a las dietas serán eliminados de la propuesta.

    En desarrollo...

    Ohigginis Arcia Jaramillo

    Subeditor sección política

