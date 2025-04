Presidente de la República pide reunión con representantes del movimiento Sal de las Redes

Tras la manifestación pacífica realizada por el movimiento Sal de las Redes en la Cinta Costera, el presidente José Raúl Mulino anunció este miércoles 30 de abril su interés en dialogar con sus representantes.

“Así es como se protesta: en paz, caminando por las calles”, afirmó el mandatario, quien instruyó a la Secretaría de Prensa para que coordinara una reunión con los jóvenes manifestantes. “Ojalá hoy mismo”, expresó en conferencia de prensa.

Mulino señaló que presume que el tema central del reclamo es la minería y reiteró que no ha sostenido conversaciones secretas con la empresa Minera Panamá. “Lo que he dicho es lo que ha pasado”, declaró.

“Sí, están suspendidos los arbitrajes, pero tenemos que hablar con la empresa minera. Yo soy presidente de un país”, recalcó, defendiendo que la minería es una actividad permitida por la Constitución, y que el fallo de la Corte Suprema solo declaró inconstitucional el contrato específico con la empresa, no la actividad en general.

El presidente advirtió que el país no puede darse el lujo de dejar abandonada una inversión que representaba empleos y aportes significativos al producto interno bruto. “A ciertas personas les molesta la minería, pero eso no significa que no se pueda hablar con la empresa”, dijo.

Mulino se comprometió a informar al país si llega a iniciarse algún proceso de negociación o si se toman decisiones en torno al futuro de la mina.

En el mismo acto, la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, denunció que algunos sindicatos estarían intentando impedir que los obreros asistieran a sus labores. Aseguró que la mayoría de los trabajadores sigue cumpliendo con sus jornadas y llamó al país a mantener la estabilidad laboral.

La manifestación

Cientos de personas se movilizaron la tarde del martes 29 de abril por la Cinta Costera y la calle 50, convocadas por el movimiento Sal de las Redes, en una manifestación contra la administración del presidente José Raúl Mulino.

Ondeando banderas panameñas y al ritmo de consignas como “¡Esta Caja no se vende, esta Caja se defiende!”, los manifestantes expresaron su rechazo a varias medidas impulsadas por el Ejecutivo.

Según voceros del movimiento, la protesta responde a un conjunto de decisiones gubernamentales que consideran “imposiciones y retrocesos”.

Entre los puntos que motivaron la movilización mencionaron la intención del Gobierno de reabrir el proyecto minero, las reformas a la Caja de Seguro Social y la reciente firma de un memorando de entendimiento con Estados Unidos.