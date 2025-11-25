Presidente del Conep: ‘Enviamos a la directora del ITSE de vacaciones mientras concluye la auditoría’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y de la Junta Directiva del Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE), Gabriel Diez, defendió la decisión de enviar de vacaciones a la directora de la institución, Milena Gómez, en medio de una auditoría ordenada por la Contraloría General.

Según explicó, la medida responde exclusivamente a la necesidad de facilitar el proceso de investigación. “El Consejo Directivo, evaluando la situación que hay en el ITSE actualmente, donde la Contraloría ordenó una auditoría y donde se necesita colaboración con esos auditores, tomó la decisión de enviar a la directora educativa de vacaciones”, afirmó.

Diez detalló que el permiso otorgado corresponde a un período de 60 días, prorrogable por 60 días adicionales. “Ella tiene 120 días acumulados de vacaciones”, recordó, antes de subrayar que la decisión no implica ningún señalamiento en contra de Gómez. “Aquí no hay nada que nosotros podamos decir que ella hizo algo incorrecto. No estamos tomando ninguna medida disciplinaria”.

Milena Gómez, rectora del ITSE. Tomada de @ITSEpma

El empresario insistió en que la separación temporal busca “agilizar las auditorías y ser transparentes”. En sus palabras, la intención es garantizar que el proceso concluya sin interferencias. “Le hemos pedido la separación temporal, sujeta a que el tiempo pase y podamos tener claridad. Creo que es una decisión sana, correcta y que contó con el aval unánime del Consejo Directivo”, aseguró.

La auditoría

Consultado sobre la posibilidad de que la continuidad de Gómez en el cargo dependa de los resultados de la auditoría, Diez evitó especular. “No quisiera especular en algo que no ha sucedido. Yo no tengo ninguna razón para pensar que hay algo incorrecto”, dijo. Al mismo tiempo, recordó que la institución nunca había sido auditada por la Contraloría, un vacío que, a su juicio, hacía imprescindible este proceso de revisión.

El empresario también respondió a versiones que apuntaban a presiones externas detrás de la medida. Fue categórico: “Si hubiésemos tenido presiones, hubiésemos tomado esa decisión en octubre, cuando hubo el conflicto entre la directora y el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman. Nosotros no estamos actuando por eso”.

Según explicó, las diferencias entre Gómez y el ministro se resolvieron mediante conversaciones y no tienen relación con la decisión adoptada ahora.

Instalaciones del Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE) en Tocumen. Archivo

Para el presidente de la Junta Directiva del ITSE, el conflicto entre funcionarios no debe desviar la atención de las necesidades estructurales de la institución. “El ITSE está por encima de estas diferencias. Ha solicitado y se le han aprobado presupuestos altos a lo largo de los años, pero también se le recortan”, señaló. A su juicio, el país debe reconocer la importancia de fortalecer la educación técnica y asignar recursos suficientes.

Diez defendió con énfasis el rol del ITSE en la formación de talento para sectores estratégicos. “La formación técnica en ciclo corto es el presente y futuro para darle opciones a miles de panameños”, afirmó, citando ejemplos de alta demanda laboral como la industria automotriz y los proyectos energéticos y logísticos. “Si aquí se dan los puertos, si se da el gasoducto o nuevas líneas del metro, ¿dónde vamos a tener los técnicos?”, cuestionó.

Modelo exitoso

El empresario puso como ejemplo el éxito reciente de los egresados del instituto. “De los que se graduaron hace un mes, el 60% ya tiene empleo”, aseguró. Comparó esa cifra con la de las universidades tradicionales: “¿Qué universidad puede decir que el 60% de su promoción tiene empleo dentro del primer mes? No existe caso”. Para él, el ITSE demuestra que la educación técnica puede ser un motor real de movilidad social.

Sobre la renovación del período de la directora a mediados de este año, Diez confirmó que la mayoría del Consejo Directivo votó a favor. “Contó con el beneplácito de la mayoría”, indicó, al reiterar que la decisión actual no responde a “pases de cuenta” ni a enfrentamientos internos. “Eso no es así”, enfatizó.

De cara al futuro, Diez espera que la auditoría concluya pronto y permita retomar la normalidad institucional. “Lo que esperamos es que la auditoría termine prontamente y podamos evaluar el regreso de la doctora a sus funciones. Es lo que debe ser”, afirmó. Mientras tanto, insiste en que el ITSE debe seguir enfocado en su misión: formar técnicos capaces de responder a las demandas del mercado laboral panameño.