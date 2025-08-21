Panamá, 21 de agosto del 2025

    EMBALSE

    Presidente: grupos de la ‘Iglesia católica radical’ y la izquierda mienten sobre el proyecto río Indio

    José González Pinilla
    Presidente: grupos de la ‘Iglesia católica radical’ y la izquierda mienten sobre el proyecto río Indio
    Comunidad de Boca de Uracillo, provincia de Coclé. Pobladores de esa región podrían se reubicados por el proyecto río Indio. Foto: Alexander Arosemena

    El presidente José Raúl Mulino aseguró este jueves 21 de agosto que existen grupos radicales que están realizando una campaña contra el proyecto río Indio.

    Afirmó que se trata de “la izquierda radical y grupos de la Iglesia católica radical de la izquierda, que se han dado a la tarea de mentir olímpicamente sobre el proyecto”.

    Sus declaraciones se producen luego de que se anunciara esta semana que el Gobierno declaró de interés público el proyecto río Indio, el cual consiste en la construcción de una presa y un lago artificial para el suministro de agua.

    De acuerdo con Mulino, esta declaración es una figura que permite la ley con el objetivo de darle un nivel de prioridad a la futura obra. Además, facilita que las autoridades locales apoyen a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) en el desarrollo del embalse, “que no es fácil”.

    Explicó que se encuentra avanzado un censo que permitirá reubicar a las personas que serán afectadas por la inundación que se llevará a cabo para el lago.

    Presidente: grupos de la ‘Iglesia católica radical’ y la izquierda mienten sobre el proyecto río Indio
    El presidente José Raúl Mulino está este jueves 21 de agosto por Darién junto a su gabinete. LP/Isaac Ortega

    “Por supuesto, también se hará la indemnización con base en los avalúos que manda la ley, a través de la Contraloría y el Ministerio de Economía y Finanzas, para reembolsar el valor de su propiedad y reubicarlos, totalmente pagado por la ACP”, dijo.

    Indicó que la ACP tiene la labor de realizar el contacto con la comunidad “y despejar todas las dudas y la maledicencia que se ha ensañado con el proyecto”.

    José González Pinilla

    Editor

