    Necesidades de la provincia

    Presidente Mulino admite los graves problemas de inseguridad en Colón

    Katiuska Hernández
    El Presidente Mulino se reunió con representantes de Colón para apoyarlos en sus proyectos locales. Cortesía

    El presidente de la República, José Raúl Mulino, sostuvo este miércoles 5 de noviembre un encuentro con los representantes de corregimiento del distrito de Colón, a quienes prometió el respaldo del Gobierno Central para ejecutar sus proyectos locales.

    El alcalde de Colón exige al Gobierno corregir la distorsión fiscal: ‘2,600 empresas no pagan impuestos municipales’

    La reunión, realizada previo a los actos de conmemoración del 5 de noviembre en el que se celebra la consolidación de la separación de Panamá de Colombia, se centró en la necesidad de impulsar iniciativas en materia de proyectos sociales, salud, seguridad y limpieza de áreas públicas, según las prioridades de cada comunidad.

    Durante el encuentro, el mandatario reconoció los graves problemas de inseguridad y pandillerismo que afectan a la provincia, y aseguró que su administración trabaja para reforzar la presencia de los estamentos de seguridad y devolver la tranquilidad a los colonenses.

    Durante la reunión también estuvo presente el alcalde de Colón, Diógenes Galván, quien propuso a los representes trabajar en unidad por el progreso y bienestar del distrito. Cortesía Presidencia

    Aseguró que su gobierno está haciendo un esfuerzo para darle seguridad a toda la provincia de Colón.

    El presidente estuvo acompañado de la primera Dama Maricel Cohen de Mulino, y el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, el gobernador de Colón, Julio Hernández; la viceministra de Economía, Eida Sáiz; y la gerente de la Zona Libre, Luisa Napolitano y otros miembros del gabinete ministerial.

    Los quince representantes que integran el Consejo Municipal de Colón entregaron al presidente una carta con cinco peticiones prioritarias, entre ellas apoyo logístico y maquinaria para limpieza de espacios públicos, la utilización temporal del antiguo edificio de la Gobernación en Espinar, y una revisión de la Ley 404, que establece el plan integral para la provincia.

    los quince representantes que integran el Consejo Municipal de Colón entregaron al mandatario una carta con cinco peticiones fundamentales, que incluyen apoyo logístico en personal y maquinaria para la limpieza de espacios públicos y el uso temporal del antiguo edificio de la Gobernación, ubicado en el corregimiento de Espinar. Cortesía Presidencia

    Mulino solicitó a los representantes presentar formalmente sus proyectos para canalizar el apoyo gubernamental de manera efectiva. Además, informó que, como parte del ordenamiento en la Zona Libre de Colón, se han recuperado 280 hectáreas de terrenos que estaban en concesiones sin uso.

    El ministro Orillac anunció la creación de un equipo especial para atender las solicitudes municipales, mientras que el alcalde Diógenes Galván llamó a los representantes a trabajar en unidad por el progreso y bienestar del distrito.

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.


