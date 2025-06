Presidente Mulino califica de ‘criminal’ la contaminación del río La Villa y ordena cierre de fincas responsables

El presidente de la República, José Raúl Mulino, calificó como “criminal” la contaminación que afecta al río La Villa en la provincia de Los Santos, y anunció medidas contundentes contra los responsables, incluyendo el cierre temporal de fincas que estén contaminando las aguas.

“Como ustedes saben, y según el informe que me presentaron el Ministerio de Ambiente y la MIDA [Ministerio de Desarrollo Agropecuario], se están imponiendo fuertes medidas y multas a los responsables de la contaminación del río La Villa y Estibaná”, declaró el mandatario.

Mulino dejó claro que esta crisis ambiental no es nueva. “Este es un problema que viene de décadas. No comenzó con el último aguacero, sino por parte de empresas que no respetan las normas y funcionarios que miraban hacia otro lado. Eso se terminó”, advirtió.

Durante un operativo técnico realizado entre el 27 de mayo y el 6 de junio, el Ministerio de Ambiente inspeccionó la cuenca del río La Villa. El recorrido abarcó 20 kilómetros de ese río y 19 kilómetros del río Estibaná. En total, se identificaron 23 puntos críticos de contaminación, de los cuales 11 ya están bajo procesos administrativos, destacó el mandatario.

Según los hallazgos, operan en la zona granjas porcinas con lagunas de oxidación saturadas y sin impermeabilización, lo que ha permitido el vertido de excrementos y residuos líquidos sin tratamiento en las aguas de ambos ríos. “Eso es criminal”, enfatizó el presidente.

Ante la gravedad del caso, el Ministerio de Ambiente ya presentó una denuncia penal por delito ambiental ante la Fiscalía Superior de Ambiente, afirmó Mulino. Además, que se están imponiendo multas de hasta 10,000 dólares y se mantiene una fiscalización constante en las zonas de mayor riesgo.

El presidente Mulino habla sobre las acciones que se tomarán respecto a la contaminación de los ríos en Azuero.

El presidente también anunció que este viernes se inspeccionarán seis fincas, además del resto de las 11 ya señaladas. “Las que se encuentren adicionales serán cubiertas mañana y el próximo día del fin de semana”, indicó.

El presidente Mulino habla sobre la situación de las potabilizadoras en Azuero.

Finalmente, Mulino fue enfático: “La orden es cerrar esas fincas temporalmente. No podemos seguir contaminando las aguas de esos dos ríos en detrimento de la salud de toda la Península de Azuero y sus habitantes. Todas serán cerradas las porquerizas hasta que se realicen las adecuaciones necesarias para evitar la contaminación”.