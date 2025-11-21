Panamá, 21 de noviembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Encuentro con presidente Chaves

    Presidente Mulino inicia visita oficial a Costa Rica

    Katiuska Hernández
    Llegada del presidente José Raúl Mulino a Costa Rica.

    El presidente de la República, José Raúl Mulino Quintero, arribó a San José Costa Rica, acompañado de la primera dama de la República, Maricel Cohen de Mulino, y ministros de Estado, para una visita oficial de un día, donde se reunirá con el mandatario anfitrión, Rodrigo Chaves Robles.

    Mulino llevará adelante una agenda que incluye un encuentro privado con su homólogo en el Teatro Nacional de San José. También será condecorado con la Orden Nacional Juan Mora Fernández.

    En el marco de este encuentro presidencial, se sostendrá una reunión de primeras damas en el Museo Nacional Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia.

    La misión oficial culminará con un almuerzo de los mandatarios y sus equipos de trabajo en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores.

    La delegación que acompaña al presidente Mulino también la integran los ministros Javier Martínez-Acha (Relaciones Exteriores), Julio Moltó (Comercio e Industrias) y Roberto Linares (Desarrollo Agropecuario); el embajador de Panamá en Costa Rica, Pacífico Escalona; la secretaria Ejecutiva de Asuntos Económicos y Competitividad del Ministerio de la Presidencia, Kristelle Getzler; y Grettel Escobar de Escalona, esposa del embajador de Panamá en Costa Rica.

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.


