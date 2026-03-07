Panamá, 07 de marzo del 2026

    Reunón en Miami

    Presidente Mulino llega a la sede de la Cumbre Escudo de las Américas organizada por Trump

    El encuentro reúne a mandatarios de la región para abordar temas de seguridad, lucha contra el narcotráfico, migración y cooperación económica en el hemisferio.

    Katiuska Hernández
    Presidente José Raúl Mulino al llegar al recinto donde se realizará la Cumbre escudos de América. Cortesía Presidencia

    El presidente de la República, José Raúl Mulino, llegó este sábado a la sede de la cumbre de mandatarios “Escudo de las Américas”, que se realiza en el hotel Trump National Doral, organizada por el presidente Donald Trump, y en la que los grandes ausentes serán Brasil, México y Colombia.

    La reunión fue convocada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y tiene como objetivo impulsar un acuerdo entre 12 países del continente americano para reforzar la cooperación frente al crimen organizado, el narcotráfico y la migración irregular, además de promover iniciativas orientadas al crecimiento económico del hemisferio occidental.

    El presidente José Raúl Mulino al ser recibido por uan representante del gobierno de Donald Trump. Cortesía Presidencia

    Durante su agenda en el encuentro, se prevé que Mulino sostenga reuniones bilaterales con altos funcionarios del gobierno estadounidense. Entre ellos figuran el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Comercio, Howard W. Lutnick; y el secretario de Energía, Chris Wright.

    En la cumbre también participan los presidentes Javier Milei (Argentina), Santiago Peña (Paraguay), Rodrigo Paz (Bolivia), Nayib Bukele (El Salvador), Daniel Noboa (Ecuador), Nasry Asfura (Honduras), Luis Abinader (República Dominicana) y Rodrigo Chaves (Costa Rica). Asimismo, asisten el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, y la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar.

    Trump ha descrito el acuerdo como “una nueva iniciativa de seguridad en el hemisferio occidental” y designó a Kristi Noem como coordinadora del programa.

    Sin embargo, la ausencia de los presidentes de Gustavo Petro de Colombia; Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil y Claudia Sheinbaum de México es notoria y algunos analistas han indicado que fueron excluídos por su tendencia hacia ideologías de izquierda y por adversar con algunas de las políticas del presidente Trump.

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.


