Panamá, 24 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Nota de PrensaNOTA DE PRENSA. Publicación solicitada por un cliente externo, cuyo contenido no ha sido editado ni producido por la redacción. Su propósito es comunicar información comercial, institucional o de interés exclusivo para el anunciante.
    |
    EVENTO

    Presidente Mulino participa en recepción ofrecida por Donald Trump

    José González Pinilla
    Presidente Mulino participa en recepción ofrecida por Donald Trump
    El presidente José Raúl Mulino saludó a Volodímir Zelenski de Ucrania. Cortesía/Presidencia de la República

    El presidente de la República, José Raúl Mulino, junto a la primera Dama, Maricel de Mulino, participaron la noche de este martes 23 de septiembre en una recepción ofrecida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco de la Asamblea General de la ONU.

    +info

    Mulino toca la campana que abre la jornada en la Bolsa de Nueva YorkApple, Google, Pfizer, ExxonMobil y Amazon miran a Panamá por megaproyectos de $30 mil millones

    Durante el evento, Mulino y la primera Dama compartieron con varios jefes de Estado, entre ellos Santiago Peña de Paraguay; Javier Milei de Argentina; Volodímir Zelenski de Ucrania; y Dina Boluarte de Perú, entre otros.

    Mulino llegó el domingo 21 de septiembre a la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Este miércoles dará su discurso en el Debate General del 80° periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

    Presidente Mulino participa en recepción ofrecida por Donald Trump
    El presidente José Raúl Mulino junto a Javier Milei de Argentina. Cortesía/Presidencia de la República

    Más temprano, el presidente sostuvo reuniones con inversionistas y altos ejecutivos de multinacionales como Apple, Google, Amazon, Citibank y ExxonMobil.

    José González Pinilla

    Editor

    LAS MÁS LEÍDAS

    • ‘No vivo con mi marido desde hace 15 años y todavía estamos felizmente casados’: las parejas LAT, el nuevo concepto que está en aumento en el mundo. Leer más
    • Recolección de firmas para revocatoria de la alcaldesa de Arraiján supera el millar. Leer más
    • Estos son los salarios mínimos vigentes en Panamá para 2025. Leer más
    • Suspenden a 26 sociedades ligadas al abogado Genaro López Bultrón por incumplir registro de beneficiarios finales. Leer más
    • Calendario del PASE-U 2025: cuándo será el segundo pago y cómo se entregará. Leer más
    • Una empresa contratista financiará el préstamo para que el Municipio de Panamá pague lo que le debe: $27.2 millones. Leer más
    • Del 22 al 28 de septiembre se ofrecerán más de 5 mil puestos en feria de empleo virtual. Leer más