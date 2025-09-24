Presidente Mulino participa en recepción ofrecida por Donald Trump

NOTA DE PRENSA. Publicación solicitada por un cliente externo, cuyo contenido no ha sido editado ni producido por la redacción. Su propósito es comunicar información comercial, institucional o de interés exclusivo para el anunciante.

Nota de Prensa NOTA DE PRENSA. Publicación solicitada por un cliente externo, cuyo contenido no ha sido editado ni producido por la redacción. Su propósito es comunicar información comercial, institucional o de interés exclusivo para el anunciante.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, junto a la primera Dama, Maricel de Mulino, participaron la noche de este martes 23 de septiembre en una recepción ofrecida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco de la Asamblea General de la ONU.

Durante el evento, Mulino y la primera Dama compartieron con varios jefes de Estado, entre ellos Santiago Peña de Paraguay; Javier Milei de Argentina; Volodímir Zelenski de Ucrania; y Dina Boluarte de Perú, entre otros.

Mulino llegó el domingo 21 de septiembre a la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Este miércoles dará su discurso en el Debate General del 80° periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Más temprano, el presidente sostuvo reuniones con inversionistas y altos ejecutivos de multinacionales como Apple, Google, Amazon, Citibank y ExxonMobil.