Panamá, 07 de mayo del 2026

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    ACTO

    Presidente Mulino prepara viaje a Costa Rica para la toma de posesión de Laura Fernández

    Este sería el viaje al exterior número 23 del presidente Mulino en lo que va de su mandato, iniciado en julio de 2024.

    José González Pinilla
    Presidente Mulino prepara viaje a Costa Rica para la toma de posesión de Laura Fernández
    El presidente José Raúl Mulino. Cortesía/Presidencia

    El presidente José Raúl Mulino viajará este viernes 8 de mayo a Costa Rica para participar en los actos de toma de posesión de la presidenta electa, Laura Fernández Delgado.

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    “Será mañana temprano [el viaje]”, dijo Mulino, quien adelantó que sostendrá reuniones bilaterales, entre ellas una con el rey de España, Felipe VI, prevista para las 9:00 a.m.

    “Estoy seguro de que encontraremos allí amigos de la región, del área de Mercosur, así que será un día agitado y regreso en la tarde”, indicó.

    Este sería el viaje al exterior número 23 del presidente Mulino en lo que va de su mandato, iniciado en julio de 2024.

    El acto de asunción de Fernández se realizará este 8 de mayo de 2026, a las 11:00 a.m., en el Estadio Nacional. Hasta ahora, ha confirmado su asistencia el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo.

    Presidente Mulino prepara viaje a Costa Rica para la toma de posesión de Laura Fernández
    Mulino completa 23 viajes al exterior. Este 8 de mayo de 2026 irá a Costa Rica.

    Fernández sucederá en el cargo al actual mandatario Rodrigo Chaves. La nueva presidenta es de las filas del movimiento Pueblo Soberano, el partido de centroderecha del presidente saliente Chaves.

    José González Pinilla

    Editor


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