NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El novelista estadounidense autor de “Ángeles y demonios” presentó en Panamá su obra infantil “Wild Symphony” (Sinfonía de los Animales).

Dan Brown fue recibido por el presidente de la República, José Raúl Mulino en el Palacio de las Garzas, centro del poder de Panamá, recinto que data de entre 1673 cuando funcionó como aduana y posteriormente remodelado entre 1922 y 1923 como residencia presidencial.

A Brown que le apasiona el misterio y los relatos de suspenso, el presidente Mulino le contó anéctotas y conversaron sobre Panamá y su historía, lo cual bien puede inspirarle para otras novelas y servir de material para futuras sagas literarias.

El presidente Mulino acompañado por la ministra de Cultura Maruja Herrera, en la reunión con el novelista estadounidense Dan Brown. Cotesía

El autor del Código da Vinci y Ángeles y demonios, estuvo de visita en Panamá para presentar su obra musical infantil “Wild Symphony” (Sinfonía de los Animales), la cual él mismo narró en vivo con música de la Orquesta Filarmónica de Panamá.

Presidente Mulino se reunió con Dan Brown, autor del Código da Vinci. Esto fue lo que conversaron https://t.co/XrblwQVoSp a través de @prensacom pic.twitter.com/lXBLcp4Z24 — La Prensa Panamá (@prensacom) April 20, 2026

Las funciones fueron los días 18 y 19 de abril en el Teatro Balboa.

Brown contó que, durante el encuentro, el presidente le relató una anécdota sobre Gabriel García Márquez que le resultó curiosa.

“Es la primera vez que he estado aquí, pero no será la última. Me he enamorado de este país y de la gente. Voy a volver y ver más cosas”, añadió el autor al relatar que ha visitado el Casco Antiguo, el Mercado de Mariscos, el Canal y otros sitios.

El novelista estuvo acompañado de la ministra de cultura María Eugenia Herrera.