Presidente Mulino viajará este viernes a Nueva York; suma 12 salidas al exterior

El presidente José Raúl Mulino viajará este viernes 8 de agosto a Nueva York, Estados Unidos, para presidir la primera reunión de alto nivel convocada por Panamá en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La reunión se celebrará el lunes 11 de agosto y abordará el tema de la seguridad marítima internacional, como parte de la agenda central de este organismo titulada “Mantenimiento de la paz y la seguridad internacional”, informó la Presidencia.

Panamá forma parte del grupo E-10 de la ONU, integrado por diez Estados miembros elegidos para un período rotativo de dos años en el Consejo de Seguridad. Desde el pasado 1 de agosto, Panamá ejerce la presidencia rotativa de este estamento, uno de los seis órganos principales de las Naciones Unidas, agregó el comunicado oficial.

Según el mandatario, es importante incluir en esta convocatoria el tema de la seguridad marítima internacional, debido al papel estratégico de Panamá en este ámbito, no solo por la operación del Canal, sino también por su robusta estructura logística.

Mulino viajará acompañado por la primera dama, Maricel Cohen; el canciller Javier Martínez-Acha; el embajador ante la ONU, Eloy Alfaro De Alba; el representante permanente adjunto ante la ONU, Ricardo Moscoso; el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza; y el vicecanciller, Carlos Hoyos.

Este constituye el duodécimo viaje internacional del presidente desde que asumió el cargo el pasado 1 de julio de 2024.

A continuación, se detalla el cronograma de sus viajes al exterior: