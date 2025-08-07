Presidente Mulino viajará este viernes a Nueva York; suma 12 salidas al exterior

El presidente José Raúl Mulino viajará este viernes 8 de agosto a Nueva York, Estados Unidos, para presidir la primera reunión de alto nivel convocada por Panamá en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La reunión se celebrará el lunes 11 de agosto y abordará el tema de la seguridad marítima internacional, como parte de la agenda central de este organismo titulada “Mantenimiento de la paz y la seguridad internacional”, informó la Presidencia.
Panamá forma parte del grupo E-10 de la ONU, integrado por diez Estados miembros elegidos para un período rotativo de dos años en el Consejo de Seguridad. Desde el pasado 1 de agosto, Panamá ejerce la presidencia rotativa de este estamento, uno de los seis órganos principales de las Naciones Unidas, agregó el comunicado oficial.
Según el mandatario, es importante incluir en esta convocatoria el tema de la seguridad marítima internacional, debido al papel estratégico de Panamá en este ámbito, no solo por la operación del Canal, sino también por su robusta estructura logística.
Mulino viajará acompañado por la primera dama, Maricel Cohen; el canciller Javier Martínez-Acha; el embajador ante la ONU, Eloy Alfaro De Alba; el representante permanente adjunto ante la ONU, Ricardo Moscoso; el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza; y el vicecanciller, Carlos Hoyos.
Este constituye el duodécimo viaje internacional del presidente desde que asumió el cargo el pasado 1 de julio de 2024.
A continuación, se detalla el cronograma de sus viajes al exterior:
7 de julio de 2024 – Paraguay: Participó en la Cumbre del Mercosur, como parte de las gestiones para la incorporación de Panamá como Estado Asociado.
15 de agosto de 2024 – República Dominicana: Asistió a la ceremonia de toma de posesión del nuevo presidente.
21 de septiembre de 2024 – Nueva York, Estados Unidos: Intervino en la Asamblea General de las Naciones Unidas.
20 de octubre de 2024 – París, Francia: Realizó una gira oficial que incluyó una reunión con el presidente Emmanuel Macron.
5 de diciembre de 2024 – Uruguay: Panamá oficializó su ingreso al Mercosur como Estado Asociado.
21 de enero de 2025 – Davos, Suiza: Participó en el Foro Económico Mundial, en busca de atraer inversiones y promover alianzas estratégicas.
28 de febrero de 2025 – Uruguay: Viaje en el marco de la toma de posesión presidencial prevista para el 1 de marzo.
10 de abril de 2025 – Perú: Realizó una visita oficial de tres días con agenda bilateral enfocada en comercio y seguridad.
30 de mayo de 2025 – Montería, Colombia: Participó en la Cumbre de Jefes de Estado de la Asociación de Estados del Caribe (AEC).
27 de junio de 2025 – Sevilla, España: Sostuvo reuniones con el Rey de España, el presidente de Ecuador, autoridades del gobierno español y representantes de la Comisión Europea.
2 de julio de 2025 – Argentina: Encabezó la primera participación de Panamá como Estado Asociado en una reunión del Mercosur.