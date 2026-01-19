Presidente Mulino ya está en Davos, Suiza, para participar en el Foro Económico Mundial

El presidente de la República, José Raúl Mulino, arribó este lunes 19 de enero de 2026 a Davos, Suiza, para participar en el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), un evento que reúne a líderes empresariales y gubernamentales de todo el mundo.
Se prevé la asistencia de 64 jefes de Estado y de más de 3 mil dirigentes políticos y empresariales de 130 países. La edición de este año tiene como lema “Espíritu de Diálogo”.
Mulino llegó acompañado de la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, y del canciller Javier Martínez Acha. El mandatario desarrollará una agenda de trabajo de tres días en el Foro Económico Mundial, con el objetivo de “impulsar y concretar inversiones estratégicas para Panamá en sectores como energía y logística”, informó el Ministerio de la Presidencia.
El Ejecutivo ha coordinado reuniones con jefes de Estado de Suiza, Singapur, Países Bajos, Ecuador y Austria. Además, se contemplan encuentros entre el presidente Mulino y representantes de multinacionales y de organismos financieros internacionales, como el banco Citi, la naviera Maersk, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y directivos del WEF.
La agenda incluye también reuniones con empresas de los sectores de energía, logística y puertos, entre ellas la operadora portuaria y de soluciones logísticas DP World, de Emiratos Árabes Unidos, y la estadounidense AES.
La Presidencia detalló que la delegación oficial está integrada, además, por el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman; el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza; el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó; y Kristel Getzler, secretaria de Asuntos Económicos y Competitividad de la Presidencia.
Este es el viaje al exterior número 20 que realiza el Presidente.