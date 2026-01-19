Presidente Mulino ya está en Davos, Suiza, para participar en el Foro Económico Mundial

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Este es el viaje al exterior número 20 que realiza el Presidente.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, arribó este lunes 19 de enero de 2026 a Davos, Suiza, para participar en el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), un evento que reúne a líderes empresariales y gubernamentales de todo el mundo.

Se prevé la asistencia de 64 jefes de Estado y de más de 3 mil dirigentes políticos y empresariales de 130 países. La edición de este año tiene como lema “Espíritu de Diálogo”.

Mulino llegó acompañado de la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, y del canciller Javier Martínez Acha. El mandatario desarrollará una agenda de trabajo de tres días en el Foro Económico Mundial, con el objetivo de “impulsar y concretar inversiones estratégicas para Panamá en sectores como energía y logística”, informó el Ministerio de la Presidencia.

El Ejecutivo ha coordinado reuniones con jefes de Estado de Suiza, Singapur, Países Bajos, Ecuador y Austria. Además, se contemplan encuentros entre el presidente Mulino y representantes de multinacionales y de organismos financieros internacionales, como el banco Citi, la naviera Maersk, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y directivos del WEF.

El presidente José Raúl Mulino está en Davo, Suiza, junto a su esposa, este 19 de enero de 2026. Cortesía/Ministerio de la Presidencia

La agenda incluye también reuniones con empresas de los sectores de energía, logística y puertos, entre ellas la operadora portuaria y de soluciones logísticas DP World, de Emiratos Árabes Unidos, y la estadounidense AES.

La Presidencia detalló que la delegación oficial está integrada, además, por el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman; el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza; el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó; y Kristel Getzler, secretaria de Asuntos Económicos y Competitividad de la Presidencia.

