Panamá, 28 de mayo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    FERIA MARÍTIMA

    Presidente prepara viaje a Grecia por una semana

    José González Pinilla
    Presidente prepara viaje a Grecia por una semana
    El presidente José Raúl Mulino.

    El presidente José Raúl Mulino viajará este viernes 29 de mayo a Grecia para participar en la Feria Internacional Posidonia 2026, uno de los congresos más importantes que se realizan en ese país.

    Será una gira de trabajo en la que estará acompañado por una delegación multidisciplinaria para abordar temas de inversión, finanzas, turismo y aeronáutica.

    “Panamá tendrá un rol protagónico”, dijo Mulino este jueves durante su conferencia de prensa.

    El mandatario indicó que su agenda contempla reuniones con autoridades griegas. “Mucho va a girar sobre el tema marítimo, por obvias razones”, señaló.

    Además, sostuvo que actualmente existe un marcado interés en aumentar la presencia griega en materia logística en Panamá. La gira tendrá una duración de una semana.

    La Feria Posidonia se realizará del 1 al 5 de junio, con un área de exposición de 40,000 metros cuadrados y la participación de más de 2,000 expositores de 138 países.

    José González Pinilla

    Editor

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Precios de los combustibles disminuirán a partir del viernes. Leer más
    • Las propiedades de la rectora de la Unachi en David, Boquete y Marbella. Leer más
    • Acabó el juicio de los pinchazos y la juez se acogió al término para dictar sentencia contra los dos exagentes. Leer más
    • Ordenan demolición de piscina ilegal construida sobre arrecifes de coral en Portobelo, tras años de polémica. Leer más
    • Fallece el exrepresentante y dirigente político, Joaquín Vásquez. Leer más
    • Meduca confirma renuncia de Etelvina Medianero de Bonagas; la Unachi sostiene que la rectora sigue en su puesto. Leer más
    • El procurador investiga las propiedades ligadas a la rectora de Unachi y 12 familiares. Leer más