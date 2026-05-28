Presidente prepara viaje a Grecia por una semana

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El presidente José Raúl Mulino viajará este viernes 29 de mayo a Grecia para participar en la Feria Internacional Posidonia 2026, uno de los congresos más importantes que se realizan en ese país.

Será una gira de trabajo en la que estará acompañado por una delegación multidisciplinaria para abordar temas de inversión, finanzas, turismo y aeronáutica.

“Panamá tendrá un rol protagónico”, dijo Mulino este jueves durante su conferencia de prensa.

El mandatario indicó que su agenda contempla reuniones con autoridades griegas. “Mucho va a girar sobre el tema marítimo, por obvias razones”, señaló.

Además, sostuvo que actualmente existe un marcado interés en aumentar la presencia griega en materia logística en Panamá. La gira tendrá una duración de una semana.

La Feria Posidonia se realizará del 1 al 5 de junio, con un área de exposición de 40,000 metros cuadrados y la participación de más de 2,000 expositores de 138 países.