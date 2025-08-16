Presupuesto 2026: Diputados y ministro Chapman inician acercamientos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los diputados de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional se reunieron con el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, con el fin de establecer lineamientos de cara a la discusión del presupuesto general del Estado para 2026.

Según explicó Betserai Richards, diputado independiente y miembro de la Comisión de Presupuesto, el encuentro buscó fijar expectativas y reforzar los mecanismos de fiscalización sobre el uso de los fondos públicos.

Uno de los principales planteamientos de los comisionados fue que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) entregue directamente a los miembros de la comisión toda la documentación relacionada con los traslados de partida inferiores a 300 mil dólares. Actualmente, dijo Richards, estos informes se remiten solo a la comisión de manera institucional, pero no a cada diputado, lo que dificulta un análisis exhaustivo.

Como se recordará, los traslados de partida de hasta 300 mil dólares no requieren ser discutidos en la Comisión de Presupuesto, aunque el MEF está obligado a remitir los informes correspondientes a la Asamblea Nacional. En el proyecto de presupuesto de 2026, próximo a debatirse, se propone aumentar ese límite a 1 millón de dólares.

Richards enfatizó que la medida permitiría a los comisionados examinar la información de forma más rigurosa y, de esta manera, establecer controles más efectivos sobre el uso de recursos estatales. “Queremos que todos los traslados de partida se puedan fiscalizar con mucha más rigurosidad”, señaló, subrayando que la fiscalización debe ser un proceso permanente y no solo un trámite formal.

Vistas presupuestarias

Otro de los puntos centrales discutidos fue la necesidad de que todas las instituciones públicas comparezcan este año a las vistas presupuestarias. El diputado recalcó que no debe quedar ninguna entidad por fuera, a fin de evitar la aprobación de partidas sin revisión previa. “No es responsable aprobar un presupuesto sin haberlo fiscalizado formalmente en la comisión”, afirmó.

Richards recordó que la ausencia de revisión en años anteriores generó situaciones como el incremento salarial a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que elevó sus ingresos a 14 mil dólares mensuales sin que la comisión tuviera oportunidad de evaluar la medida. “Si lo hubiésemos revisado, la comisión se habría opuesto en 2025”, sostuvo.

Otros temas

Sobre el debate de aumentar el límite de traslados de partida que requieren aprobación de la comisión, de 300 mil a 1 millón de dólares, Richards aclaró que ese tema no fue abordado en la reunión. “No era un encuentro para negociar ese tipo de asuntos, sino para establecer expectativas”, explicó, descartando que hubiera habido conversaciones al respecto.

El encuentro contó con la participación de la mayoría de los diputados que integran la Comisión de Presupuesto, representantes de diversas bancadas políticas. También estuvieron presentes el ministro Chapman, sus viceministros y el equipo de la Dirección Nacional de Presupuesto. La reunión se llevó a cabo el jueves y se prolongó por alrededor de dos horas.

Se espera que la próxima semana se anuncie el calendario oficial para las vistas presupuestarias, en las que está prevista la comparecencia de casi un centenar de instituciones del Estado. “La meta es que este año logremos revisar el 100% de las entidades”, reiteró Richards, insistiendo en que la transparencia y la rendición de cuentas son esenciales para garantizar un uso responsable de los fondos públicos.

El presupuesto del próximo año fue presentado a la Asamblea Nacional el mes pasado y supera los 34 mil millones de dólares.