Presupuesto 2027 pasa a tercer debate; diputados aprueban nuevas excepciones a la ley de contrataciones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La propuesta de Robinson, Camacho y Cohen para ampliar la lista de entidades autorizadas a comprar sin aplicar la Ley de Contrataciones Públicas fue avalada por el pleno.

El pleno de la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate el proyecto de ley 644, que dicta el Presupuesto General del Estado para 2027 por $35,111.7 millones.

El presupuesto contó con el voto favorable de 51 diputados. Mientras que 20 votaron en contra. No se registraron abstenciones. La discusión se retomó en la tarde de este jueves 29 de octubre luego de que en la madrugada se agotara la discusión de la propuesta y se decretara un receso.

Los diputados debatieron el proyecto durante más de 16 horas con dos rondas de discursos.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, junto a su equipo, respondió una a una las preguntas de los diputados. Chapman defendió el proyecto con el argumento de que, entre otras cosas, fortalece la sostenibilidad de las finanzas públicas y mejora la eficiencia y la transparencia en el uso de los recursos.

Del total del presupuesto, $12,839.7 millones (36.6%) se destinan a inversión y $22,272 millones (63.4%), a funcionamiento.

Segundo debate del proyecto de presupuesto general del Estado. Captura de pantalla

Sobrevive la propuesta de Benicio

Los diputados Benicio Robinson, del Partido Revolucionario Democrático (PRD); Manuel Cohen, de Cambio Democrático (CD) y Luis Eduardo Camacho, de Realizando Metas (RM); presentaron una propuesta para reformar el artículo 370 con el propósito de extender la lista de instituciones que pueden contratar hasta por $1 millón sin aplicar la Ley 22 de 2006 de contrataciones públicas.

Esta modificación también fue aprobada.

Benicio Robinson, presidente del PRD. LP/Elysée Fernández

La sesión estaba convocada para las 11:30 a.m., pero el debate se retomó pasadas las 2:00 p.m. Según diputados consultados para esta nota, el retraso se debió a que los proponentes de la reforma buscaban los votos.

Esta modificación fue presentada la noche del miércoles 28 de octubre, pero en la madrugada Robinson la retiró y presentó otra con un cambio cosmético.

La propuesta original permitía que el Metro de Panamá y sus subsidiarias, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), la Empresa de Transmisión Eléctrica (Etesa), la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario y el Aeropuerto Internacional de Tocumen, “así como las instituciones públicas tales como” el Ministerio de Educación, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Gobierno y los municipios, compraran servicios técnicos, repuestos y equipos sin aplicar la Ley de Contrataciones Públicas, por montos de hasta $1 millón por contratación.

La nueva versión, recibida a la 1:51 a.m. del jueves 29, solo eliminó la palabra “municipios”. El cambio, sin embargo, no cierra la puerta. El texto mantiene que la excepción aplica a las instituciones públicas, “tales como” los ministerios mencionados, “que atiendan asuntos de interés general de derechos poblacionales”, una definición tan amplia que los gobiernos locales podrían acogerse a ella.

Modificación aprobada.

Para usar la excepción basta con alegar “situaciones fortuitas y de urgencia” o “circunstancias debidamente justificadas de interés público que requieran atención prioritaria”.

Cada entidad deberá emitir una lista de los servicios, repuestos y equipos que comprará así, y adoptar un reglamento especial de contratación aprobado por la Contraloría General de la República y publicado en la Gaceta Oficial.

Chapman se aparta de la reforma

El ministro Chapman, se apartó de la reforma al artículo 370. Consultado al salir del pleno, aseguró que el cambio no salió de su despacho. “Nosotros no lo propusimos, es lo que puedo decir”.

El ministro dijo que las modificaciones al proyecto fueron “producto de conversaciones entre los diputados”.

Añadió que el Ministerio de Economía y Finanzas se mantuvo al margen de esa discusión.

Ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman. Cortesía/MEF

“Nosotros no emitimos voto en la Asamblea Nacional, así que estamos ajenos a esa discusión”, afirmó.

Chapman afirmó que el artículo no implica dinero adicional. “Es solamente las normas. Eso no tiene ningún impacto en los números del presupuesto”, explicó.

Cuando se le preguntó cómo se garantizará la transparencia ahora que más instituciones podrán contratar sin aplicar la Ley de Contrataciones Públicas, el ministro se comprometió a vigilar esas compras.

47 Diputados hablaron en la primera ronda de debate. 51 Votaron a favor del proyecto de ley 644 que dicta el presupuesto para el próximo año. 36 Diputados le dieron luz verde al artículo 370.

“Tengan la certeza que este ministro va a hacer todo lo que me permite la ley para hacer una fiscalización rigurosa, que eso no quepa la menor duda. Mientras yo esté en ese cargo, eso no va a pasar”, aseguró. Y agregó: “Yo voy a defender los recursos de los ciudadanos, y ese es mi compromiso”.

Para Chapman, lo importante era que el país tenga el presupuesto para 2027. “Lo importante es que se haya aprobado en segundo debate el proyecto de presupuesto”, argumentó.

No obstante, la diputada Janine Prado, de la bancada independiente Vamos, cuestionó duramente la norma.

Argumento que la modificación “es gravísima” porque abarca prácticamente a todo el gobierno.

“Pareciera que pudiera existir un negociado detrás de esto”, advirtió.

La diputada Janine Prado, de la bancada Vamos; y el diputado Raphael Buchanan, del PRD. LP/Elysée Fernández

Los diputados de Vamos presentaron algunas iniciativas para mayor transparencia en las contrataciones especiales, así como para regular los viáticos, la contratación de consultorías, los traslados de partidas, entre otros. Sin embargo, no contaron con los votos de sus colegas diputados.

En medio del segundo debate, diputados de Vamos y de la bancada Seguimos también cuestionaron el gasto en publicidad y el crecimiento de la planilla estatal, al mismo tiempo que reclamaron un presupuesto que se mida por resultados y llegue a los trabajadores y a las comunidades vulnerables.

El proyecto de ley 644 deberá aprobarse en tercer debate este viernes 30 de octubre.

La Asamblea, órgano del Estado que está presidida por la diputada Shirley Castañedas, cierra sus sesiones ordinarias el sábado 31 de octubre.