Panamá, 07 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Exclusivo Suscriptores
    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    SEGURIDAD SOCIAL

    Presupuesto de la Caja de Seguro Social 2026 supera los $8,000 millones y refleja el pulso de la economía panameña

    Ohigginis Arcia Jaramillo / Yolanda Sandoval
    Presupuesto de la Caja de Seguro Social 2026 supera los $8,000 millones y refleja el pulso de la economía panameña
    Pacientes de la Caja de Seguro Social. LP Elysée Fernández

    La Caja de Seguro Social (CSS) manejará en 2026 un presupuesto total de $8,211 millones, una cifra superior a los $7,321 millones asignados en 2025.

    +info

    A partir de hoy la CSS lanza la plataforma Mi Retiro Seguro que te dice cuánto te tocará al jubilarteAsegurados de la CSS podrán atenderse en el Hospital San Miguel Arcángel tras nuevo convenioTras ocho años, la CSS reactivará compras masivas de insumos odontológicos

    El aumento presupuestario refleja no solo las crecientes demandas del sistema, sino también los efectos de la reciente reforma estructural del sistema de pensiones, que dio origen a la Ley 462, aprobada en medio de un debate nacional marcado por tensiones sociales y advertencias sobre la sostenibilidad del programa que financia el pago a los jubilados del país.

    De hecho, este nuevo escenario financiero se configura como una prueba clave para medir la viabilidad de los ajustes y la capacidad institucional de la CSS para responder a las expectativas ciudadanas.

    Presupuesto de la Caja de Seguro Social 2026 supera los $8,000 millones y refleja el pulso de la economía panameña
    Presupuesto de gastos de la CSS

    Antes de detallar el presupuesto de la entidad más grande del engranaje estatal panameño, es vital entender que la CSS es, en muchos sentidos, el termómetro de la economía panameña.

    Cuando la economía anda bien, hay más trabajadores formales, y con ellos llegan más cuotas que alimentan las finanzas de la institución. Si esas entradas se enfrían, es porque hay menos empleo, menos cotizantes y, por tanto, menos ingresos.

    La Caja no solo refleja cuántas personas están trabajando: también muestra cuántos se están jubilando, cuánto le está costando al Estado cubrir enfermedades, licencias por maternidad y demás prestaciones de quienes sí están en planilla.

    La entidad administra tres pilares clave del sistema de protección social: el programa público de pensiones, que garantiza los ingresos de los jubilados; el programa de enfermedad y maternidad, que cubre la atención médica de los trabajadores formales; y el programa de riesgos profesionales, que atiende accidentes y enfermedades vinculadas al trabajo.

    Todos estos componentes están directamente ligados al dinamismo del empleo y a la salud financiera del país. En resumen, mirar las cuentas de la CSS es tener una radiografía de cómo se está moviendo el país, tanto en lo laboral como en lo social.

    El desglose

    Según el documento presentado por el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, a la Asamblea Nacional, el gasto operativo de la CSS para el próximo año será de $5,429 millones, con la mayor carga asignada al programa de Invalidez, Vejez y Muerte, que desembolsará $2,930 millones, reflejando la presión que ejercen las pensiones sobre las finanzas de la institución.

    Le siguen los programas de Enfermedad y Maternidad, con gastos programados por $1,896 millones, y el de Administración, con casi $200 millones; cifras que evidencian el peso estructural del sistema de salud pública y su burocracia.

    En el desglose, otros rubros como Riesgos Profesionales ($367 millones) y el Plan de Retiro Anticipado ($1.3 millones) tienen asignaciones menores, al igual que el Fondo Complementario y el SIACAP.

    Presupuesto de la Caja de Seguro Social 2026 supera los $8,000 millones y refleja el pulso de la economía panameña
    El director general de la CSS, Dino Mon. Cortesía

    En materia de inversión, la CSS proyecta $2,782 millones, de los cuales $2,477 millones estarán destinados a inversiones financieras. Solo $158 millones se utilizarán en remodelación y construcción de estaciones de salud, y $147 millones en adquisición de maquinaria y equipos.

    Los ingresos

    Para el año 2026, la CSS proyecta ingresos por $8,211 millones, de los cuales $6,802 millones provendrán de ingresos corrientes.

    La principal fuente de financiamiento sigue siendo las contribuciones a la seguridad social, clasificadas como impuestos directos, que representarán $4,427 millones.

    Dentro de esta categoría, la mayor parte corresponde a las cuotas del Seguro Social regular y especiales, con $4,110 millones, seguidas por las primas de seguros por riesgos profesionales, que aportarán $317 millones.

    Esta estructura confirma la dependencia del sistema de los aportes laborales, mientras persiste el desafío de asegurar su sostenibilidad ante el envejecimiento de la población y la creciente informalidad.

    Presupuesto de la Caja de Seguro Social 2026 supera los $8,000 millones y refleja el pulso de la economía panameña
    Presupuesto de ingresos de la CSS

    El resto de los ingresos corrientes proviene de fuentes no tributarias, principalmente rentas de activos, con un estimado de $1,677 millones, aunque dentro de esta categoría los arrendamientos apenas aportan $260 mil.

    El análisis de estos números cobra especial relevancia en un momento en que la institución enfrenta presiones para mejorar servicios, ampliar coberturas y responder a las reformas establecidas en la recién promulgada Ley 462.

    Aportes y planilla

    El presupuesto de 2026 también contempla un aporte de $1,167 millones a la CSS, una inyección financiera que busca reforzar la estabilidad del sistema tras años de advertencias sobre su fragilidad fiscal.

    Presupuesto de la Caja de Seguro Social 2026 supera los $8,000 millones y refleja el pulso de la economía panameña
    La CSS tiene una planilla de más de 35 mil funcionarios. Archivo

    Este respaldo estatal se da en el contexto de la implementación de la Ley 462, aprobada como parte de la reciente reforma al régimen de pensiones, y representa el plan por aliviar la presión sobre el programa de Invalidez, Vejez y Muerte, el más comprometido dentro de la estructura financiera de la institución.

    Uno de los temas más cuestionados dentro de la entidad es el manejo de su planilla.

    La institución cuenta actualmente con más de 35,000 empleados, lo que representa un costo anual de aproximadamente 1,100 millones de dólares.

    Este gasto ha generado críticas recurrentes sobre la eficiencia administrativa de la CSS, especialmente en momentos en que se exige una mayor calidad en los servicios de salud y se advierte sobre la sostenibilidad financiera del sistema.

    Ohigginis Arcia Jaramillo

    Subeditor sección política

    Yolanda Sandoval

    Directora editorial web


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Procuraduría pide anular por ‘ilegal’ el fallo que reconoció millonario crédito fiscal a operadora de Justo y Bueno. Leer más
    • Fiscalía aún debe ubicar a 63 representantes de corregimientos investigados por peculado. Leer más
    • IKEA abrirá tiendas en Panamá y Costa Rica. Leer más
    • $89 millones: lo que generó el primer cargamento de concentrado de cobre. Leer más
    • En agosto, los jubilados de la CSS tendrán tres pagos. Conozca cuáles son. Leer más
    • Agroferias del IMA: Conozca los puntos de venta a nivel nacional para este 4 y 5 de agosto. Leer más
    • Coco Carrasquilla es el ‘cuco’ de Messi en la Leagues Cup. Leer más