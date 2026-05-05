Primer debate del proyecto de ley de ‘sustancia económica’ iniciará el lunes 11 de mayo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Hasta que la Comisión de Economía y Finanzas no apruebe el documento en primer debate, los diputados no volverán al hemiciclo.

Las sesiones extraordinarias para discutir las reformas al Código Fiscal fueron instaladas ayer en el pleno de la Asamblea Nacional, pero no será hasta el lunes 11 de mayo cuando los diputados comiencen a debatirlas.

La Comisión de Economía y Finanzas, presidida por el diputado independiente de Vamos, Eduardo Gaitán, se instalará a las 9:00 a.m. A partir de ese momento se abrirá un compás para que diversos sectores participen y aporten recomendaciones técnicas al documento.

Gaitán estimó que el primer debate podría extenderse por unas dos semanas. Según sus cálculos, durante cuatro días se atenderá a gremios de abogados, economistas e independientes, quienes tendrán la oportunidad de manifestar su posición frente al proyecto.

El lunes, explicó, se iniciará con la lectura del documento y la sustentación por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). También participarán el resto de las entidades vinculadas al tema fiscal.

Eduardo Gaitán, diputado de Vamos y presidente de la Comisión de Economía y Finanzas. Cortesía/AN

Los otros cuatro días estarán destinados a la discusión entre los nueve diputados que conforman esa instancia, quienes cuentan con un tiempo de intervención de 30 minutos. No obstante, también podrán participar otros diputados que no formen parte de la comisión.

La Comisión de Economía y Finanzas está integrada por los diputados Eduardo Gaitán y Luis Duke, de la coalición Vamos; Isaac Mosquera, del Molirena; Manuel Cohen y Nelson Jackson, de Cambio Democrático; Ariana Coba y Roberto Archibold, del Partido Panameñista; Raúl Pineda, del Partido Revolucionario Democrático (PRD); y Ariel Vallarino, del partido Realizando Metas.

“Hay que recordar que este es un proyecto altamente técnico, que tiene como fin que Panamá salga de las listas grises internacionales de la Unión Europea”, dijo Gaitán.

El proyecto, impulsado por el Ejecutivo, endurece los controles a grupos multinacionales para evitar que utilicen al país para eludir o reducir impuestos, con el fin de que la Unión Europea excluya a Panamá de la lista de paraísos fiscales.

Pleno en receso

Mientras la comisión realiza este trabajo, el pleno —que ayer al mediodía realizó la instalación en un breve acto protocolar— permanecerá en receso. Así lo explicó el presidente del Legislativo, Jorge Herrera.

Pleno de la Asamblea Nacional este 4 de mayo de 2026. Cortesía/AN

Herrera indicó que hasta que la Comisión de Economía y Finanzas no apruebe el documento en primer debate, los diputados no volverán al hemiciclo.

La semana pasada el presidente José Raúl Mulino convocó a los diputados a sesiones extraordinarias para discutir única y exclusivamente este proyecto. Tendrán hasta el próximo 5 de junio para aprobarlo en los tres debates, antes de remitirlo al Ejecutivo para su respectiva sanción.

A eso de las 11:55 a.m. de este lunes 4 de mayo se instaló el período de sesiones extraordinarias en la Asamblea Nacional para la discusión del proyecto de ley que reforma el Código Fiscal.https://t.co/rLx5Yn2AoO pic.twitter.com/mlhofxqAFm — La Prensa Panamá (@prensacom) May 4, 2026

El documento fue presentado el pasado jueves 30 de abril, último día del período ordinario de sesiones, por el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman.

Ese día, Chapman explicó que los estándares globales exigen que los beneficios fiscales estén sustentados en actividad económica real. Además, recordó que la permanencia de Panamá, desde 2021, en la lista de la Unión Europea de jurisdicciones no cooperantes refleja la situación actual.

Según el ministro, mantener esa condición conlleva riesgos crecientes para la reputación del país, restricciones a los flujos de inversión y obstáculos para la preservación y generación de empleo.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, presentó el proyecto de "sustancia económica" el pasado 30 de abril de 2026. Cortesía/AN

Chapman enfatizó que otros países de la región han logrado salir de dicha lista mediante reformas orientadas a fortalecer los requisitos de sustancia económica y modernizar sus marcos tributarios.

Recargo del 15%

La propuesta plantea cambios al Código Fiscal para evitar la “elusión fiscal”, es decir, que las empresas utilicen mecanismos para reducir o evitar el pago de impuestos tanto en Panamá como en sus países de origen. Se trata de una norma exigida desde hace años por la Unión Europea y otros foros internacionales para excluir a Panamá de la denominada lista gris.

El proyecto crea la figura de la “entidad no calificada”, aplicable a aquellas empresas que no acrediten o certifiquen sustancia económica, o que incumplan sus obligaciones de información. Estas entidades deberán pagar un impuesto del 15% sobre la renta bruta generada en Panamá.

Además, se creará un nuevo Capítulo I-A en el Código Fiscal, denominado “Reglas de Sustancia Económica para Rentas Pasivas”, que obliga a las empresas a demostrar presencia económica real en Panamá para mantener el tratamiento fiscal favorable de estas rentas.