Panamá, 07 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    Primera etapa del ferrocarril será de Panamá a Divisa, adelanta Faarup

    Mario De Gracia
    Primera etapa del ferrocarril será de Panamá a Divisa, adelanta Faarup
    Henry Faarup, de la Secretaría Nacional del Ferrocarril de Panamá. Cortesía

    Henry Faarup, secretario del Ferrocarril que se pretende construir entre la provincia de Panamá y Chiriquí, adelantó que la primera etapa del proyecto contemplará un tramo de 205 kilómetros, desde el sector de Albrook hasta Divisa.

    +info

    ¿Y la descentralización? La AND apuesta por el ferrocarril para fortalecer a los gobiernos locales

    Faarup dio los detalles en un conversatorio ante miembros de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA) el miércoles 6 de agosto. Asimismo, asistieron representantes de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP).

    Esta primera instancia se centraría en las primeras 8 de 14 estaciones. La principal, por su componente de nodo logístico y agroindustrial de carga, sería Divisa; informó Presidencia, donde está adscrita la secretaría.

    Primera etapa del ferrocarril será de Panamá a Divisa, adelanta Faarup
    Comienza la delimitación del área de polígono de influencia del proyecto del ferrocarril.

    “La construcción del ferrocarril va a incrementar el estándar de vida de todos los panameños y generar confianza en la empresa privada, a pesar de que el modelo económico y estructural está en constante revisión. Los cambios se pueden generar, como por ejemplo, variar por dónde iniciaremos la obra”, acotó Faarup.

    Adicionalmente, el secretario del ferrocarril explicó que existiría un ramal hacia Panamá Pacífico, que se realizará en otra fase por medio de una vía de acercamiento. Lo anterior, detalla, generaría ahorros en la inversión.

    En total, la megaobra recorrería 486 kilómetros para conectar Panamá – David- Frontera.

    Primera etapa del ferrocarril será de Panamá a Divisa, adelanta Faarup
    Faarup y otrospanelistas en el conversatorio con la SPIA. Cortesía.

    Además de Divisa, en el tramo completo se abarcan estaciones de alta relevancia, como las de la Ciudad de la Salud, David y Paso Canoas en Chiriquí.

    Según se detalló en el conversatorio, el tren de pasajeros podría alcanzar velocidades de hasta 180 km/h, mientras que los de carga un aproximado de 100 km/h. La construcción de la primera fase podría iniciar en el año 2026.

    Mario De Gracia

    Periodista sección política


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Procuraduría pide anular por ‘ilegal’ el fallo que reconoció millonario crédito fiscal a operadora de Justo y Bueno. Leer más
    • IKEA abrirá tiendas en Panamá y Costa Rica. Leer más
    • Fiscalía aún debe ubicar a 63 representantes de corregimientos investigados por peculado. Leer más
    • $89 millones: lo que generó el primer cargamento de concentrado de cobre. Leer más
    • En agosto, los jubilados de la CSS tendrán tres pagos. Conozca cuáles son. Leer más
    • Agroferias del IMA: conozca los lugares de venta para el 6 y 7 de agosto en todo Panamá. Leer más
    • Estos son los nuevos precios de los combustibles a partir de este viernes 8 de agosto. Leer más