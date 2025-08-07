Primera etapa del ferrocarril será de Panamá a Divisa, adelanta Faarup

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Henry Faarup, secretario del Ferrocarril que se pretende construir entre la provincia de Panamá y Chiriquí, adelantó que la primera etapa del proyecto contemplará un tramo de 205 kilómetros, desde el sector de Albrook hasta Divisa.

Faarup dio los detalles en un conversatorio ante miembros de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA) el miércoles 6 de agosto. Asimismo, asistieron representantes de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP).

Esta primera instancia se centraría en las primeras 8 de 14 estaciones. La principal, por su componente de nodo logístico y agroindustrial de carga, sería Divisa; informó Presidencia, donde está adscrita la secretaría.

“La construcción del ferrocarril va a incrementar el estándar de vida de todos los panameños y generar confianza en la empresa privada, a pesar de que el modelo económico y estructural está en constante revisión. Los cambios se pueden generar, como por ejemplo, variar por dónde iniciaremos la obra”, acotó Faarup.

Adicionalmente, el secretario del ferrocarril explicó que existiría un ramal hacia Panamá Pacífico, que se realizará en otra fase por medio de una vía de acercamiento. Lo anterior, detalla, generaría ahorros en la inversión.

En total, la megaobra recorrería 486 kilómetros para conectar Panamá – David- Frontera.

Además de Divisa, en el tramo completo se abarcan estaciones de alta relevancia, como las de la Ciudad de la Salud, David y Paso Canoas en Chiriquí.

Según se detalló en el conversatorio, el tren de pasajeros podría alcanzar velocidades de hasta 180 km/h, mientras que los de carga un aproximado de 100 km/h. La construcción de la primera fase podría iniciar en el año 2026.