Panamá, 28 de diciembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    TRIBUNAL ELECTORAL

    Proceso de revocatoria de mandato contra alcaldesa de Arraiján suma 2,488 firmas

    José González Pinilla
    Proceso de revocatoria de mandato contra alcaldesa de Arraiján suma 2,488 firmas
    Alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba. Cortesía/Municipio de Arraiján

    Un total de 2,488 firmas han sido recolectadas por activistas que impulsan la revocatoria de mandato de la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, según cifras oficiales del Tribunal Electoral (TE).

    +info

    Recolección de firmas para revocatoria de la alcaldesa de Arraiján supera el millarRevocatoria a la alcaldesa Stefany Peñalba: comienza la carrera por 57 mil firmas en Arraiján

    El informe, con fecha de corte al 22 de diciembre de 2025, detalla que este total representa el 4.33 % de las firmas necesarias para avanzar en el proceso de revocatoria.

    De acuerdo con el TE, para revocar el mandato de Peñalba se requieren 57,465 firmas, equivalentes al 30 % del padrón electoral del distrito de Arraiján vigente en las elecciones de 2024. Esto quiere decir que las firmas recolectadas aún están lejos del mínimo requerido.

    Proceso de revocatoria de mandato contra alcaldesa de Arraiján suma 2,488 firmas
    Revocatoria a Stefany Peñalba.

    Mediante un anuncio oficial, la Dirección Nacional de Organización Electoral estableció el periodo de recolección de firmas desde el pasado jueves 18 de septiembre de 2025 hasta el jueves 15 de enero de 2026, lo que significa que restan unas tres semanas para que concluya esta etapa.

    Este proceso se inició luego de que el ciudadano Abdiel González Tejeira solicitara formalmente al Tribunal Electoral la activación del mecanismo de revocatoria contra la alcaldesa.

    El proceso también alcanza al vicealcalde Oliver Ríos. En su caso, los activistas han recolectado hasta la fecha 2,400 firmas, lo que representa el 4.1 % del total requerido.

    José González Pinilla

    Editor

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Ifarhu prevé pagar el tercer PASE-U 2025 a partir de enero de 2026. Leer más
    • Precios de los combustibles registran baja desde este viernes 26 de diciembre. Leer más
    • Sala Tercera de la Corte: multa impuesta por el MOP al consorcio Cuarto Puente no es ilegal. Leer más
    • El ‘efecto rebote’ de los aranceles de Estados Unidos que golpea a los exportadores panameños. Leer más
    • Snowland Panamá anuncia la cancelación oficial del evento. Leer más
    • Titular del MOP confirma cobro de peaje en carriles rápidos de la vía Centenario y autopista Panamá Oeste. Leer más
    • El largo historial judicial de la familia Ferrufino. Leer más