Proceso de revocatoria de mandato contra alcaldesa de Arraiján suma 2,488 firmas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un total de 2,488 firmas han sido recolectadas por activistas que impulsan la revocatoria de mandato de la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, según cifras oficiales del Tribunal Electoral (TE).

El informe, con fecha de corte al 22 de diciembre de 2025, detalla que este total representa el 4.33 % de las firmas necesarias para avanzar en el proceso de revocatoria.

De acuerdo con el TE, para revocar el mandato de Peñalba se requieren 57,465 firmas, equivalentes al 30 % del padrón electoral del distrito de Arraiján vigente en las elecciones de 2024. Esto quiere decir que las firmas recolectadas aún están lejos del mínimo requerido.

Revocatoria a Stefany Peñalba.

Mediante un anuncio oficial, la Dirección Nacional de Organización Electoral estableció el periodo de recolección de firmas desde el pasado jueves 18 de septiembre de 2025 hasta el jueves 15 de enero de 2026, lo que significa que restan unas tres semanas para que concluya esta etapa.

Este proceso se inició luego de que el ciudadano Abdiel González Tejeira solicitara formalmente al Tribunal Electoral la activación del mecanismo de revocatoria contra la alcaldesa.

El proceso también alcanza al vicealcalde Oliver Ríos. En su caso, los activistas han recolectado hasta la fecha 2,400 firmas, lo que representa el 4.1 % del total requerido.