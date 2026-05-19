Profesores de la Unachi declaran ‘alerta máxima’ y exigen informe por impagos a bancos

La Asociación de Profesores de la Universidad Autónoma de Chiriquí declaró un “estado de alerta máxima” ante la crisis presupuestaria y administrativa que atraviesa la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), denunciando supuestas irregularidades en el manejo de descuentos salariales aplicados a docentes y funcionarios.
A través del comunicado 005-2026, el gremio responsabilizó directamente a la administración de la rectora Etelvina Medianero de Bonagas por una situación que califican como “inaceptable” y de graves consecuencias para los trabajadores.
Según el pronunciamiento, la universidad continúa realizando descuentos en los salarios correspondientes a préstamos, compromisos financieros y pensiones alimenticias, pero los fondos retenidos no estarían siendo transferidos a las entidades acreedoras.
Vulnerabilidad
La organización advirtió que este incumplimiento coloca a docentes y administrativos en una situación de vulnerabilidad económica y legal, pese a que las deducciones sí aparecen reflejadas en sus pagos mensuales.
La Unachi mantiene una planilla de poco más de 2 mil funcionarios, entre personal docente y administrativo, con un costo mensual cercano a los 6 millones de dólares, de acuerdo con datos publicados por la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. El escándalo añade presión a una institución que, en los últimos años, ha estado marcada por cuestionamientos relacionados con su manejo financiero y administrativo.
El gremio sostuvo que las consecuencias ya afectan directamente al personal universitario. Entre los principales problemas mencionaron reportes negativos en asociaciones de crédito, acumulación de intereses moratorios, recargos financieros y posibles procesos judiciales relacionados con el incumplimiento en pagos de pensiones alimenticias. Los docentes señalaron que estos efectos perjudican la estabilidad económica y familiar de los trabajadores.
Manifestación en la UNACHI por el descuento de los compromisos económicos, pero los mismos no han llegado a la entidad destino.https://t.co/Jv0CT2FvT1 pic.twitter.com/mIFMIpeklj— La Prensa Panamá (@prensacom) May 19, 2026
También se cuestionó la capacidad de gestión de la administración universitaria y se denunció una “asfixia presupuestaria” producto de un manejo deficiente de los recursos.
Exigen informe
Como parte de las exigencias planteadas, la organización pidió a la rectora Etelvina Medianero de Bonagas y a su equipo financiero la entrega inmediata de un informe detallado sobre el destino de los fondos descontados, así como la cancelación de las deudas pendientes con entidades financieras y juzgados correspondientes.
La organización también advirtió que se reserva el derecho de iniciar acciones legales, administrativas y de protesta para defender los derechos laborales de los docentes y administrativos afectados.