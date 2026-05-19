Profesores de la Unachi declaran ‘alerta máxima’ y exigen informe por impagos a bancos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El gremio responsabilizó directamente a la administración de la rectora Etelvina Medianero de Bonagas por la situación.

La Asociación de Profesores de la Universidad Autónoma de Chiriquí declaró un “estado de alerta máxima” ante la crisis presupuestaria y administrativa que atraviesa la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), denunciando supuestas irregularidades en el manejo de descuentos salariales aplicados a docentes y funcionarios.

A través del comunicado 005-2026, el gremio responsabilizó directamente a la administración de la rectora Etelvina Medianero de Bonagas por una situación que califican como “inaceptable” y de graves consecuencias para los trabajadores.

Según el pronunciamiento, la universidad continúa realizando descuentos en los salarios correspondientes a préstamos, compromisos financieros y pensiones alimenticias, pero los fondos retenidos no estarían siendo transferidos a las entidades acreedoras.

El comunicado

Vulnerabilidad

La organización advirtió que este incumplimiento coloca a docentes y administrativos en una situación de vulnerabilidad económica y legal, pese a que las deducciones sí aparecen reflejadas en sus pagos mensuales.

La Unachi mantiene una planilla de poco más de 2 mil funcionarios, entre personal docente y administrativo, con un costo mensual cercano a los 6 millones de dólares, de acuerdo con datos publicados por la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. El escándalo añade presión a una institución que, en los últimos años, ha estado marcada por cuestionamientos relacionados con su manejo financiero y administrativo.

El gremio sostuvo que las consecuencias ya afectan directamente al personal universitario. Entre los principales problemas mencionaron reportes negativos en asociaciones de crédito, acumulación de intereses moratorios, recargos financieros y posibles procesos judiciales relacionados con el incumplimiento en pagos de pensiones alimenticias. Los docentes señalaron que estos efectos perjudican la estabilidad económica y familiar de los trabajadores.

Manifestación en la UNACHI por el descuento de los compromisos económicos, pero los mismos no han llegado a la entidad destino.https://t.co/Jv0CT2FvT1 pic.twitter.com/mIFMIpeklj — La Prensa Panamá (@prensacom) May 19, 2026

También se cuestionó la capacidad de gestión de la administración universitaria y se denunció una “asfixia presupuestaria” producto de un manejo deficiente de los recursos.

Exigen informe

Como parte de las exigencias planteadas, la organización pidió a la rectora Etelvina Medianero de Bonagas y a su equipo financiero la entrega inmediata de un informe detallado sobre el destino de los fondos descontados, así como la cancelación de las deudas pendientes con entidades financieras y juzgados correspondientes.

La organización también advirtió que se reserva el derecho de iniciar acciones legales, administrativas y de protesta para defender los derechos laborales de los docentes y administrativos afectados.