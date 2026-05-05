Profesores de la Unachi piden la renuncia inmediata de la rectora Etelvina de Bonagas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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En su defensa, la rectora ha dicho que todo se trata de ‘campañas mediáticas plagadas de malas intenciones y argumentos sin fundamentos jurídicos y carentes de liderazgo’.

La Asociación de Profesores de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Apunachi) pidió el lunes la “renuncia inmediata” de la rectora Etelvina Medianero de Bonagas.

En un comunicado, los profesores indicaron que, ante los recientes y “alarmantes acontecimientos que hunden” a la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) en una “crisis sin precedentes”, es necesario que la rectora se aparte del cargo.

Indicaron que el país fue testigo de la “falta de liderazgo” de Medianero de Bonagas el pasado 21 de abril, cuando se ausentó de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional para presentar la memoria 2025.

Según la Apunachi, esa ausencia física es una “renuncia implícita” a la responsabilidad “de dar la cara” por una gestión que hoy presenta un gasto ejecutado por $91 millones frente a un presupuesto de apenas $72 millones, “evidenciando una condición deficiente que compromete la operatividad básica” de esa casa de estudios.

La universidad, recordaron, mantiene además una deuda con la Caja de Seguro Social (CSS), la cual asciende a $12 millones. A esto se suma, aseguran, el impacto que ha causado la contención del gasto en cuanto a la compra de insumos básicos para las cafeterías, lo que ha afectado a unos 22 mil 500 estudiantes.

Piden la renuncia de la rectora de Unachi.

“Resulta inaceptable que, mientras la comunidad universitaria sufre recortes, la administración siga bajo la sombra de clanes familiares”, indicó la asociación.

Los profesores también enviaron un mensaje al Consejo General Académico y Administrativo: “el debido proceso no debe ser una excusa para la impunidad”.

Piden la renuncia de la rectora de Unachi.

No es la primera vez que esta asociación pide la renuncia de la rectora. En 2024 también la solicitó, pero la rectora ha respondido en su momento a sus críticos y ha dicho que todo se trata de “campañas mediáticas plagadas de malas intenciones y argumentos sin fundamentos jurídicos y carentes de liderazgo”.

La administración de Etelvina Medianero de Bonagas ha sido blanco de cuestionamientos por casos de nepotismo y supuesta malversación.

La Antai investigó los casos de nepotismo en la Unachi. Archivo.

La rectora de la Unachi gana un salario superior a los 14 mil dólares mensuales. En agosto de 2023, Medianero de Bonagas asumió como rectora de la Unachi para un tercer período (2023-2028), luego de que la Asamblea Nacional, en su mayoría del Partido Revolucionario Democrático (PRD), aprobara la ley que permitió su reelección y que fue sancionada por el presidente de ese momento, Laurentino Cortizo.