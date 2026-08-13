Promesas de dinero y contratos sin traducir: panameños cuentan lo vivido en Ucrania

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Dos panameños que viajaron a Ucrania tras ser reclutados con la promesa de recibir dinero y sin la obligación de participar directamente en misiones de combate, relataron este miércoles 12 de agosto en conferencia de prensa su testimonio.

Según explicaron, una vez en ese país, las condiciones cambiaron: les retuvieron sus pasaportes y teléfonos y tuvieron que firmar contratos en ucraniano que no pudieron traducir.

“Nos dijeron una cantidad de dinero sin misión y con misión era otra cantidad. Pero cuando llegamos allá era ir a misión, sí o sí. Y mucha gente estaba muriendo”, relató uno de los panameños.

Ambos permanecieron aproximadamente un mes y 15 días en Ucrania y aseguraron que finalmente no recibieron el dinero que les habían ofrecido.

“A nosotros no nos dieron ninguna cantidad de dinero, cero. No recibimos nada de allá”, afirmó uno de ellos.

Los testimonios se conocen luego de que el canciller Javier Martínez-Acha informara que Panamá estima que unos 60 ciudadanos podrían haber estado o permanecer vinculados de alguna manera a las Fuerzas Armadas de Rusia y otros 17 a las de Ucrania. El ministro aclaró que las cifras son estimaciones basadas en reportes familiares y verificaciones consulares y no constituyen un registro definitivo.

Ministerio de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha.

La oferta llegó por redes sociales

Según el relato de los dos panameños, el proceso de reclutamiento comenzó a través de redes sociales. Mencionaron plataformas como TikTok e Instagram, además de WhatsApp.

Uno de ellos aseguró que no se trataría de un único reclutador y afirmó que estas personas operan desde Panamá utilizando incluso números telefónicos de otros países.

Explicaron que decidieron aceptar la propuesta por razones económicas.

Aclararon también que nadie los obligó inicialmente a viajar y que ambos sabían que se dirigían a Ucrania. El supuesto engaño, afirmó, estuvo en las condiciones bajo las cuales prestarían servicio una vez llegaran.

“Nosotros fuimos conscientes para dónde íbamos. Pero ¿qué pasa? Las situaciones en Ucrania cambiaron totalmente”, señalaron.

Pasaportes y teléfonos retenidos

Los panameños aseguraron que antes de viajar les habían garantizado que conservarían sus pasaportes y teléfonos y que podrían mantenerse comunicados con sus familiares. Según su versión, ocurrió lo contrario al llegar.

“Se nos dijo que no se nos iban a quitar los pasaportes, que no íbamos a perder comunicación con nuestra familia, que no se nos iban a quitar los teléfonos. Y cuando nosotros llegamos allá, eso fue lo primero que pasó”, relató uno de ellos.

También afirmaron que el contrato que debían firmar estaba escrito en ucraniano y no se les permitió traducirlo al español antes de suscribirlo.

Uno de los hombres aseguró que todavía no ha recuperado su pasaporte, en el que mantenía una visa de turista, y manifestó preocupación por las consecuencias de no tener el documento en su poder.

La situación se complicó, según narraron, después de ser trasladados de una primera “casa segura” a una segunda. Allí comenzaron a percatarse de la dimensión del riesgo y decidieron abandonar la brigada.

Uno de ellos relató que incluso resultó afectado por la explosión de una granada.

“A mí me cae una granada de conmoción en el ojo izquierdo y estaba un poco indispuesto”, contó.

Según su testimonio, decidieron salir al observar lo que ocurría con quienes eran enviados al frente.

“Estábamos viendo que si íbamos al frente, el que iba, no salía. Ese era el detalle”, afirmó.

Cuando comunicaron su decisión de abandonar el servicio, les habrían indicado que debían permanecer durante seis meses debido al contrato firmado. Los panameños incluso ofrecieron devolver el dinero utilizado para financiar su traslado, pero la propuesta habría sido rechazada.

Otros panameños permanecen en Ucrania

Uno de los repatriados contó que al llegar a una de las casas donde fueron alojados, encontró a otros cuatro panameños que ya se encontraban allí. Actualmente desconoce su situación.

Los dos hombres lograron ponerse en contacto con la Cancillería panameña y con la representación diplomática de Panamá que atiende Ucrania desde Polonia. Panamá no cuenta con una embajada en Kiev.

El canciller Martínez-Acha también confirmó que las autoridades tienen conocimiento de que el reclutamiento se estaba realizando en Panamá, aunque evitó ofrecer mayores detalles.

La Cancillería ha advertido, además, que entre los casos bajo seguimiento existen personas que viajaron creyendo que realizarían determinadas funciones, pero que al llegar encontraron condiciones distintas a las prometidas. También mantiene reportes de ciudadanos que han perdido contacto con sus familias, podrían estar heridos o han solicitado terminar sus contratos y regresar a Panamá.

El Gobierno ha solicitado a Rusia y Ucrania determinar la ubicación y condición de los panameños involucrados y prestar especial atención a aquellos casos en los que las familias denuncian que fueron atraídos mediante ofertas laborales que posteriormente derivaron en actividades militares no explicadas inicialmente.