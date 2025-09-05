Panamá, 05 de septiembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Proyecto de ley

    Propuesta de ley redefine auxilios del Ifarhu: habrá que devolverlos si se incumplen

    Eliana Morales Gil
    El Ministerio Público mantiene tres investigaciones por auxilios económicos del Ifarhu.

    “Se acabaron los fueros y privilegios”, sentenció la diputada Grace Hernández al salir de la reunión de la subcomisión que presidió en la Asamblea Nacional. Con esa frase resumió la promesa de un proyecto de ley que busca transformar la forma en que el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) reparte becas y auxilios económicos, tras años de denuncias de favoritismos, discrecionalidad y jugosos beneficios entregados a allegados del poder.

    Becas y auxilios económicos del Ifarhu: proponen publicar nombres de beneficiarios y tutores

    El borrador aprobado este viernes condensa cuatro iniciativas legislativas en un solo texto de 15 artículos. Su eje es claro: transparencia absoluta en el uso de los recursos destinados a la educación y la obligación de devolver cada centavo recibido si el beneficiario incumple las condiciones.

    “Hemos logrado entender cómo lo podemos manejar, porque la palabra auxilio está en la Constitución, en el artículo 102, y no la podemos eliminar, pero sí podemos cambiar qué es. Y eso es lo que hemos hecho hoy: que el auxilio económico no sea una partida discrecional del Ifarhu, sino que tenga una sanción; que aquellas personas que no cumplan tengan que devolver el 100%”, explicó Hernández, diputada del Movimiento Otro Camino.

    Propuesta de ley redefine auxilios del Ifarhu: habrá que devolverlos si se incumplen
    El diputado de Vamos, Jorge Bloise, preside la Comisión de Educación. Cortesía

    Corta beneficios a los funcionarios del Ifarhu

    La propuesta también prohíbe otorgar apoyos especiales a instituciones como el propio Ifarhu y normativas y reglamentos que beneficien a grupos privilegiados. “Todos los panameños tendrán el mismo derecho de optar por una beca. No importa si son hijos de funcionarios, nietos de funcionarios o ciudadanos sin conexiones. Eso es justicia”, añadió Hernández.

    El proyecto pasará el próximo miércoles a primer debate en la Comisión de Educación, que preside el diputado Jorge Bloise, de Vamos. Para él, el cambio representa un blindaje frente a la manipulación política del Ifarhu. “Queremos que el país vea un sistema transparente, sin influencias, con requisitos claros y con la información pública al alcance de toda la población. Habrá un portal donde cada panameño pueda verificar quién recibe un apoyo y bajo qué condiciones”, detalló.

    Propuesta de ley redefine auxilios del Ifarhu: habrá que devolverlos si se incumplen
    En abril pasado, La Prensa elaboró la primera base de datos de los auxilios del Ifarhu entre julio de 2019 y mayo de 2023. Archivo

    Bloise adelantó que el nuevo marco legal contempla la creación de un consejo que acompañará a la dirección del Ifarhu en la evaluación de las solicitudes. Este órgano revisará posibles conflictos de interés, fiscalizará el reparto de fondos y propondrá ajustes necesarios.

    El diputado recordó que las iniciativas que ahora se fusionan se presentaron en julio de 2024, pero quedaron en el limbo durante más de un año.

    El escándalo

    El debate sobre la manera en que Panamá otorga becas y auxilios económicos ha estado cargado de indignación ciudadana. Durante el gobierno pasado, se reveló cómo altos funcionarios y familiares de políticos accedieron a apoyos de cientos de miles de dólares, mientras estudiantes de escasos recursos enfrentan rechazos o esperas interminables. La reforma busca revertir esa percepción de desigualdad.

    Aunque el director del Ifarhu Carlos Godoy, no asistió a la reunión de este viernes, los diputados aseguraron que la institución respalda la idea de un cambio estructural.

    El miércoles, la Comisión de Educación abrirá el primer debate. Será la prueba de fuego para un proyecto que promete poner fin a una de las prácticas más cuestionadas del Estado panameño: el uso discrecional de las becas y auxilios.

    Eliana Morales Gil

    Editora Sección Política

