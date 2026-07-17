Proyecto busca penalizar contenidos con inteligencia artificial que dañen la reputación

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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A juicio de la diputada proponente, hay actores políticos que recurren a esas prácticas porque ‘le tienen miedo al 2029′.

Una propuesta de ley busca modificar el Código Penal para sancionar la creación y difusión de contenidos falsificados mediante inteligencia artificial (IA) para afectar la honra, la dignidad y la reputación de las personas.

La iniciativa fue presentada en el pleno de la Asamblea Nacional por la diputada oficialista de Realizando Metas (RM) y expresidenta del legislativo , Dana Castañeda, quien explicó que su propuesta se origina por el aumento en el uso de tecnologías capaces de generar imágenes, videos y audios con apariencia de autenticidad —conocidos como deepfakes— y, según la diputada, busca llenar un vacío en la legislación panameña.

Durante la sustentación del documento, Castañeda aseguró que la propuesta no pretende restablecer los delitos de calumnia e injuria para los funcionarios de elección popular, sino proteger a familiares y terceros que, según dijo, terminan siendo víctimas de campañas de desprestigio.

“Este proyecto de ley no pretende atentar contra la libertad de expresión. Nosotros, los servidores públicos de elección popular, estamos conscientes de que la calumnia e injuria está despenalizada en nuestro caso. Sin embargo, este proyecto pretende proteger la honra de la familia, de los menores y de las personas discapacitadas que son afectadas solamente por estar cerca de nosotros”, dijo.

Sostuvo que, aunque Panamá avaló este año la Ley 478 de 2025, que sanciona la difusión no consentida de contenido íntimo sexual o de desnudez generado o manipulado mediante tecnología digital, la normativa no contempla otros contenidos alterados digitalmente que sean utilizados para desacreditar o engañar.

A su juicio, la legislación vigente “se ha quedado corta” frente a las nuevas formas de manipulación digital impulsadas por la IA.

Durante su intervención, Castañeda también denunció que existen personas que utilizan el anonimato en redes sociales y herramientas tecnológicas para afectar la imagen de figuras públicas a través de ataques dirigidos contra sus familiares.

“Tenemos plenamente identificadas personas que abusan de la tecnología, que abusan de la inteligencia artificial y que cobran para dañar la honra; sin embargo, están dañando a personas inocentes, como menores de edad”, manifestó.

Hizo un llamado a que el proyecto sea discutido ampliamente en la Asamblea con la participación del Ministerio Público, periodistas y otros sectores de la sociedad.

“Yo creo que sí hay que respetar la libertad de expresión, y en eso estoy totalmente de acuerdo. Pero no podemos permitir que atenten contra la familia... Nuestra legislación se ha quedado corta”, aseguró.

Antes de terminar su sustentación, la expresidenta del Legislativo relacionó la iniciativa con el ambiente político previo a las elecciones generales de 2029 y criticó el uso de plataformas digitales para, según afirmó, desarrollar campañas de descrédito.

“Hay una prostitución en estos medios digitales sencillamente para dañar la honra de nosotros con mentiras”, agregó.

A su juicio, hay actores políticos que recurren a esas prácticas porque “le tienen miedo al 2029”.