Proyecto de derecho a réplica regresa a primer debate

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El pleno de la Asamblea Nacional aprobó este lunes 30 de marzo bajar a primer debate el proyecto de ley 391, que modifica la norma que regula el derecho a réplica en los medios de comunicación.

La propuesta para bajar a primer debate el proyecto fue presentada por los diputados José Pérez Barboni, Jorge Bloise y Augusto Palacios, entre otros, con la finalidad de ampliar las consultas.

Vale recordar que el pasado 24 de marzo, el diputado Ernesto Cedeño, proponente del proyecto original, solicitó alterar el orden del día para recomendar al pleno bajar el proyecto a primer debate, pero esa solicitud no prosperó.

El proyecto 391 fue aprobado en primer debate de forma unánime, pero inconsulta, el pasado 11 de marzo, en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales.

La semana pasada, Cedeño se comprometió a solicitar que el proyecto sea devuelto a primer debate luego de escuchar los argumentos de gremios periodísticos y dueños de medios de comunicación, quienes advirtieron que la propuesta condiciona la independencia editorial y promueve la autocensura.

La decisión de solicitar al pleno regresar a primer debate la discusión del proyecto surgió luego de que Cedeño sostuvo una reunión con representantes de los gremios y medios, para abrir un periodo de consultas y participación ciudadana.

La iniciativa es rechazada por el Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión y de Información, el Consejo Nacional de Periodismo (CNP) y la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana (capítulo panameño de Transparencia Internacional, TI). Todos habían advertido que se produciría un retroceso en la libertad de prensa e información, afectando el libre ejercicio de los derechos ciudadanos.

El derecho a réplica ya está consagrado en la Ley 22 de 2005.