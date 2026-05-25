Proyecto de sustancia económica llega al pleno para el segundo debate

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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En el primer debate participaron más de 30 representantes de instituciones públicas, gremios empresariales y expertos independientes.

El proyecto de ley N.° 641, que establece el régimen de sustancia económica para determinadas rentas pasivas de fuente extranjera, regresó este lunes 25 de mayo al pleno de la Asamblea Nacional tras ser aprobado en primer debate por la Comisión de Economía y Finanzas el pasado jueves 21 de mayo.

A eso de las 6:00 p.m., el presidente del Legislativo, Jorge Herrera, abrió la sesión extraordinaria para iniciar la discusión en segundo debate de la iniciativa. Acto seguido, la Secretaría General procedió a leer el informe elaborado por la Comisión de Economía y Finanzas.

El documento señala que el proyecto fue presentado el 30 de abril pasado por el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman y el principal objetivo es exigir que determinadas rentas pasivas de fuente extranjera obtenidas por entidades pertenecientes a grupos multinacionales estén respaldadas por actividades económicas reales en Panamá para conservar su tratamiento fiscal.

La Comisión explicó que la iniciativa busca “desincentivar el uso de estructuras sin sustancia que no realizan operaciones ni generan actividad económica directa en el país” y promover el establecimiento de empresas con presencia económica real, capacidad de toma de decisiones y contratación de personal.

El informe también sostiene que la medida tendría un impacto positivo en el mercado laboral panameño mediante la generación de empleos “bien remunerados” y fortalecería la credibilidad internacional del país en materia fiscal.

La discusión del proyecto en primer debate comenzó el 11 de mayo. Durante esa etapa de consultas y debate, Chapman sustentó la iniciativa y defendió que el proyecto permitirá atraer “inversión extranjera de calidad” y alinear la política tributaria panameña con estándares internacionales.

En la primera etapa participaron más de 30 representantes de instituciones públicas, gremios empresariales y expertos independientes, entre ellos la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, el Colegio Nacional de Abogados y el Sindicato de Industriales de Panamá.

La Comisión indicó además que durante las consultas participaron técnicos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y de la Dirección General de Ingresos (DGI). En la segunda semana del debate intervinieron los diputados, quienes expresaron respaldo al proyecto, aunque también propusieron modificaciones.

La votación artículo por artículo se realizó el 21 de mayo y el proyecto fue aprobado en primer debate con el respaldo de ocho diputados presentes: Eduardo Gaitán, Luis Duke, Manuel Cohen, Isaac Mosquera, Ariel Vallarino y los diputados suplentes Rosalía Ellis, Johanna Cedeño y Alexander Moreno.

El informe detalla que se modificaron los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 y 18, mientras que los artículos 8, 9 y 13 permanecieron sin cambios. Ningún artículo fue eliminado ni se añadieron nuevos artículos.

Sin embargo, no se excluyó el tema de la marina mercante así como lo habían solicitado especialistas del sector, discusión que quedó para segundo debate.

Además, se modificó el título del proyecto para que quede redactado así: “Que modifica y adiciona artículos al Código Fiscal relativos al impuesto sobre la renta y a la sustancia económica para determinadas rentas pasivas de fuente extranjera”.

En sus conclusiones, la Comisión de Economía y Finanzas sostuvo que la iniciativa es “conveniente, viable y necesaria para la Nación”, al considerar que contribuirá a fortalecer la credibilidad internacional de Panamá, proteger su modelo económico.

El presidente Herrera decretó un receso hasta este martes a las 2:00 p.m. para continuar con la discusión.