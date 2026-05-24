Proyecto de sustancia económica llegará este lunes al Pleno para el segundo debate

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Durante dos semanas, la Comisión realizó un periodo de consultas que implicó el análisis de unas 150 propuestas de modificación.

El diputado y presidente de la Comisión de Economía y Finanzas, Eduardo Gaitán, tiene previsto devolver, este lunes 25 de mayo, al pleno de la Asamblea Nacional el proyecto de ley N.° 641, sobre el régimen de sustancia económica para rentas pasivas de fuente extranjera.

Esto, luego de su aprobación en primer debate el pasado jueves. El pleno deberá discutirlo en segundo y tercer debate, antes del 5 de junio, día en que terminan las sesiones extraordinarias.

Durante dos semanas, la Comisión realizó un periodo de consultas que implicó el análisis de unas 150 propuestas de modificación.

Gaitán indicó que todas esas propuestas de cambio fueron evaluadas y que las más viables fueron incorporadas.

Entre los principales cambios destaca la modificación del cálculo del impuesto, que pasó de renta bruta a renta neta, estableciendo una tasa del 15 % sobre la renta neta.

Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional. Cortesía/AN

Para Publio De Gracia, exdirector de la Dirección General de Ingresos (DGI), esto no representa un simple tecnicismo jurídico.

“Gravar el ingreso bruto implicaba cobrar impuestos sobre dinero que nunca llegó realmente al bolsillo del contribuyente y afectaba especialmente a los negocios de márgenes estrechos. El artículo ahora permite descontar los costos y gastos necesarios para producir y conservar la renta. Es justicia tributaria elemental”, destacó.

También resaltó otro cambio al proyecto, iniciativa impulsada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Indicó que el texto aprobado en primer debate ya no exige lo mismo a todos por igual: la suficiencia de personal, instalaciones y gastos se medirá según la naturaleza, escala y complejidad de la actividad.

Fausto Fernández y Felipe Chapman, viceministro y ministro de Economía, respectivamente en el pleno de la Asamblea. LP

Además, explicó De Gracia, las sociedades tenedoras de acciones y las de mera tenencia de bienes inmuebles, cuando su actividad no sea habitual, tendrán requisitos más flexibles.

“Reconocer que una holding pura no necesita la misma estructura que una empresa operativa es reconocer cómo funciona realmente el negocio”, indicó.

Uno de los puntos en los que no hubo consenso durante la discusión en la Comisión fue la propuesta, durante el primer debate, de excluir al sector de la marina mercante de la regulación sobre sustancia económica para rentas pasivas de fuente extranjera.

Gaitán indicó que ese fue uno de los aspectos pendientes de ajuste para el segundo debate de la iniciativa, que forma parte del proceso que adelanta Panamá para salir de las listas grises de la Unión Europea.

Aclaró que la marina mercante no fue excluida del proyecto, pese a que inicialmente se habló de esa posibilidad. “Por el momento sigue dentro del proyecto de ley. La idea es que en el segundo debate se pueda seguir perfeccionando, buscando una mejor redacción en el artículo que todavía hace falta ajustar”, explicó.

Abogados especialistas en derecho marítimo e internacional advirtieron que el proyecto de ley sobre sustancia económica podría generar efectos negativos en la marina mercante panameña.

Los diputados —que se encuentran en receso por dos meses— fueron convocados por el presidente José Raúl Mulino a sesiones extraordinarias para discutir este proyecto, del 4 de mayo al 5 de junio.