Proyecto del etanol irá a foro público antes de su primer debate en la Asamblea

La discusión sobre la mezcla obligatoria de etanol en los combustibles entrará en una nueva etapa antes de llegar al primer debate legislativo. La Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional convocó a un foro público para el próximo 15 de enero, con el objetivo de escuchar a autoridades, sectores técnicos, gremios y ciudadanos sobre el alcance real del proyecto de ley 443.

El foro se realizará en el auditorio Carlos Titi Alvarado, en el edificio nuevo del Legislativo, y será transmitido por el canal de la Asamblea. La iniciativa surge en medio de cuestionamientos sobre el impacto del proyecto en los consumidores y sobre los beneficios concretos de hacer obligatoria la mezcla de bioetanol en las gasolinas que se venden en Panamá.

El presidente de la comisión, el diputado Ernesto Cedeño, explicó que no acelerará el trámite mientras existan dudas importantes. “Yo no voy a meterle una velocidad a este proyecto hasta que toda la comunidad esté integrada, inclusive los señores diputados, de lo bueno, lo malo y lo feo”, dijo en entrevista con La Prensa.

¿Tiene beneficios para el consumidor?

Aunque la propuesta resalta los beneficios ambientales del uso de bioetanol, Cedeño considera que el texto no deja claro qué gana el consumidor. “Yo no percibo ahí en los artículos que haya un beneficio directo al consumidor”, afirmó, al explicar que el proyecto no explica si la mezcla obligatoria se traducirá en una reducción del precio de la gasolina o en mejoras tangibles para los usuarios.

Uno de los puntos que genera mayor inquietud es la ausencia de opciones de elección. Según el diputado, tal como está redactada la iniciativa, todas las gasolineras estarían obligadas a vender combustible mezclado. “Como yo lo he leído, esto sería obligatorio para todas. No se establece la opción de que el consumidor pueda escoger”, manifestó, después de añadir que el foro debe servir para explicar por qué no se contempló un esquema mixto.

Cedeño también dijo que en la discusión deberán abordarse inquietudes que han circulado entre los usuarios, como el posible impacto del etanol en el rendimiento del combustible. “Hay personas que dicen que con el bioetanol se evapora más el combustible. Yo no sé si eso es verdad. Eso me lo tienen que explicar los que saben”, indicó.

Los invitados

Para el foro, la comisión cursó invitaciones a entidades del Ejecutivo con competencias directas en la regulación energética, fiscal y productiva, entre ellas el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Comercio e Industrias, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Secretaría Nacional de Energía, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y el Ministerio de Ambiente.

También se convocó a instancias técnicas y reguladoras como la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos y la Dirección General de Normas y Tecnología Industrial, así como al Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, cuya Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios deberá abordar los estándares de manejo, transporte y almacenamiento de biocombustibles.

El sector privado y académico también tendrá espacio en la mesa. Entre los invitados figuran la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, el Consejo Nacional de la Empresa Privada, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, la Asociación Azucarera Nacional, la Universidad Tecnológica de Panamá y la Universidad de Panamá, llamadas a aportar criterios técnicos sobre producción, costos y viabilidad del etanol en el mercado local.

El debate ocurre además en medio de cuestionamientos públicos por un posible conflicto de interés relacionado con el sector azucarero, clave para la producción de etanol. El contralor Anel Flores, es accionista de una de las principales azucareras del país y en una conferencia de prensa reciente habló sobre el papel de esta industria en el proyecto sobre el etanol.

Sobre este punto, Cedeño sostuvo que el proyecto no plantea contrataciones directas con el Estado. “Es una libre oferta de mercado”, dijo, aunque reconoció que el desarrollo del etanol podría beneficiar a quienes ya cuentan con capacidad productiva instalada. “Esto también me tienen que aclarar si es un beneficio para cuatro o para cuatro millones de panameños”, añadió.

‘Nadie me ha llamado...’

El diputado aseguró que, hasta ahora, no ha recibido presiones del Ejecutivo para agendar el proyecto. “A mí nadie me ha llamado para que lo agende. Yo hago la agenda y no tengo ningún tipo de presión”, afirmó, al insistir en que su compromiso es que los diputados y la ciudadanía entiendan con claridad qué se votará y con qué efectos.

Después que se realice el foro, la comisión evaluará si agenda o no el proyecto para primer debate, una decisión que, según su presidente, dependerá de que exista un criterio informado sobre los beneficios, los costos y las implicaciones reales de imponer el etanol como regla general en el mercado de combustibles.