    VÍA INTEROCÉANICA

    Puertos en Corozal y Telfers serán desarrollados vía concesión: ACP presenta sus proyectos a 20 operadores marítimos globales

    Mario De Gracia
    Vista desde el puerto Balboa y el área de Corozal. LP Alexander Arosemena

    La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) hizo un acercamiento con cerca de 20 operadores de carga marítima a nivel global para presentar proyectos de desarrollo portuario en Corozal —área del Pacífico— e Isla Telfers —en el Atlántico—.

    En estos sectores, la entidad busca desarrollar puertos vía concesión, según se anunció este lunes 27 de octubre, tras una reunión con representantes de compañías internacionales con experiencia en operaciones portuarias de contenedores y líneas navieras de contenedores.

    APM Terminals, parte de la naviera danesa Maersk; la china Cosco Shipping Ports o la francesa CMA Terminals fueron algunas de las compañías que estuvieron presentes en el encuentro con la ACP.

    “La demanda está ahí y la capacidad tiene que crecer, vemos este proceso como algo independiente a lo que está pasando en Panama Ports, así que vamos a seguir con nuestro plan de negocios porque la demanda está”, dijo Victor Vial, vicepresidente de Finanzas de la ACP, al argumentar como prioritario que la vía interoceánica diversifique sus ingresos, viendo en los puertos una oportunidad.

    Las concesiones han generado preocupación tras la reciente auditoría efectuada por la Contraloría General de la República en Panama Ports, concesionado a una filial de la china CK Hutchinson, donde hubo hallazgos de incumplimientos millonarios en los pagos de retribución al Estado, aunque atribuidos a una “mala” negociación del contrato inicial.

    Ante las dudas, la alta gerencia de la ACP asegura que habrá transparencia en el proceso de Corozal y Telfers con un proceso de precalificación robusto que propicie un contrato de concesión con mejores condiciones.

    Proceso de selección

    Inicialmente, la ACP realizaía un estudio de mercado y de factibilidad para ambas terminales, tanto en el Atlántico como en el Pacífico. Luego, se desarrollaría un plan general de proyecto que permitiría un proceso especial de selección del concesionario.

    La compañía interesada en ser concesionaria primero deberá cumplir con una precalificación que determinaría el Canal de Panamá. En esta etapa se desarrollaría un periodo de “interacción y diálogo”.

    Consecuentemente, en el último trimestre de 2026 se cerraría el proceso de selección. Se estima una inversión aproximada de $2,600 millones en ambas terminales con un impacto económico estimado del 0.4% y el 0.8% del PIB.

    Mario De Gracia

    Periodista sección política


