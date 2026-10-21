Pugna por reformas electorales desatan gritos y acusaciones entre diputados de la Asamblea

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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‘El que busca encuentra’ le dijo la presidenta Shirley Castañedas a Popi Varela en el pleno de la Asamblea.

En 10 días (solo la mitad hábiles) terminan las sesiones ordinarias en la Asamblea Nacional. (AN), pero la mayoría de curules y comisiones permanecen vacías. ¿Qué hacen los diputados? Pues están inmersos en pugnas internas y recriminaciones.

La crispación está vinculada a las diferencias de opinión entre las bancadas sobre el futuro del proyecto de ley 699, que reforma el Código Electoral.

Las disputas, incluso, trastocaron la agenda legislativa de este miércoles 21 de octubre. Así lo denunció José Pérez Barboni, del Movimiento Otro Camino (Moca), quien, durante el periodo de incidencias del pleno, acusó a la directiva de la Comisión de Gobierno de “incidir” en otras comisiones de trabajo.

La Comisión de Gobierno está controlada por Benicio Robinson (PRD) y Luis Eduardo Camacho (Realizando Metas o RM), quienes ocupan los cargos de presidente y secretario de esa instancia, respectivamente.

Pérez Barboni no pertenece a la Comisión de Gobierno, pero sí a la de Presupuesto. Ahí también está Robinson.

Diputado José Pérez Barboni del Movimiento Otro Camino. LP/ Alexander Arosemena

Este miércoles, en la agenda de la Comisión de Presupuesto estaba la sustentación de los traslados de partida y créditos extraordinarios de al menos cinco entidades. El primer turno lo tenía el Tribunal Electoral (TE). Pero, según el diputado de Moca, Robinson y Camacho impidieron que hubiera quórum.

“Hoy teníamos más de cuatro instituciones que atender y, en el primer punto, el Tribunal Electoral y mágicamente no se aparecieron cinco o seis diputados. Solo estaban los independientes, mi persona, [Isaac] Mosquera y brevemente uno del Partido Panameñista”, dijo Pérez Barboni en el periodo de incidencias.

El día antes, el TE emitió un comunicado para aclarar a la ciudadanía que la presencia de los magistrados Narciso Arellano y Luis Guerra en el pleno legislativo, la noche del pasado lunes, obedecía a una “convocatoria” que se les hizo para discutir el proyecto de reformas electorales, no por una “cortesía de sala solicitada”, como había dicho la presidenta de la AN, Shirley Castañedas, de RM.

Aquella sesión del pasado lunes se cerró de forma precipitada, lo que impidió la discusión, en segundo debate, de las reformas electorales.

Este miércoles, Manuel Cohen, de Cambio Democrático (CD), pidió disculpas al “pueblo” por “la gallera” y el “ridículo” del pasado lunes.

Shirley y el video de Popi

La intervención de Pérez Barboni fue apenas el preámbulo de una serie de discursos incendiarios, cargados de reproches y acusaciones.

Lea aqui: Choque de bancadas frena el debate de las reformas electorales

Castañedas acusó a su colega José Luis “Popi” Varela, del Partido Panameñista, de haberla amenazado en sus redes sociales.

“Le respondo donde corresponde: en el pleno de esta Asamblea Nacional, de frente, sin rodeo, no a través de los medios de comunicación. También quiero decirle algo en lo personal: como mujer y política merezco respeto, y no entiendo su posición. Le recuerdo, diputado, que usted me ha llamado a mi celular para apoyar y cuando llega al pleno, cambia su opinión. Eso, con todo respeto, sí es falta de transparencia”, pronunció.

Varela ha cuestionado fuertemente la decisión de discutir las modificaciones al Código Electoral en momentos en que la atención del país está puesta en la ayuda a los damnificados del terremoto del 9 de octubre y los trabajos de rehabilitación en Azuero, Veraguas y Coclé.

Antes de pronunciar su discurso, Castañedas mostró un video en el que Varela dice: “le dije a la presidenta de la Asamblea, Shirley Castañedas hace una semana, no se les ocurra meter esto (la reforma electoral) porque vamos a hacer una oposición fuerte”.

Después se observa al diputado del Partido Panameñista en otra época de la Asamblea, discutiendo con un grupo de colegas, varios de los cuales aún están en el Palacio Justo Arosemena. Arriba se lee un letrero que dice “lo que está quieto se deja quieto”.

José Luis Varela, del Partido Panameñista; y Luis Eduardo Camacho, de Realizando Metas. LP/Archivo

‘No soy menos hombre’: Camacho

Más temprano, Camacho también había hecho referencia a ese video. Mi amigo Popi Varela tiene en sus cuentas de redes un video que cita situaciones de violencia lamentable que se dieron en el pleno de esta Asamblea en periodos anteriores. (...) Si él cree que le va a meter miedo a esta Asamblea y a este diputado está muy equivocado. Yo no soy más hombre que nadie, pero tampoco soy menos hombre que nadie”.