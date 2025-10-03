Pulseo en la CNRE: partido RM intenta anular el voto de la Fiscalía Electoral en discusión del fuero

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La discusión sobre las propuestas de modificación al Código Electoral en la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) quedó estancada este jueves 2 de octubre, luego de que el debate se centrara en el rol de la Fiscalía General Electoral dentro de la mesa.

Alma Cortés, representante del partido en gobierno Realizando Metas (RM), presentó a los magistrados del Tribunal Electoral (TE) un escrito titulado “incidente”, en el que argumenta que existe una “ilegalidad” en el voto de la representante de la Fiscalía en la CNRE.

Cortés pidió que se declare nulo el voto ejercido por la fiscal electoral Ana Raquel Santamaría en la discusión y aprobación de la reforma al artículo 305 del Código Electoral, que regula el fuero penal electoral.

Según la abogada, este asunto no guarda relación con las funciones de la Fiscalía Electoral. Además, solicitó la reconsideración de la votación, es decir, que el artículo sea sometido nuevamente a votación.

Resulta que en la sesión del pasado 18 de septiembre, la comisión aprobó —por un estrecho margen— reducir el número de personas que gozan del fuero penal electoral durante los procesos electorales.

La propuesta recibió siete votos en contra (PRD, Realizando Metas, Molirena, Panameñista, Cambio Democrático, Partido Popular y Alianza) y siete votos a favor (Movimiento Otro Camino, Fiscalía General Electoral, libre postulación, academia, ONG, empresa privada y trabajadores).

El desempate lo resolvió el magistrado presidente del TE, Narciso Arellano, cuyo voto permitió que la propuesta quedara aprobada con ocho votos a favor y siete en contra.

Durante la sesión de este jueves, Arellano recordó que no es la primera vez que el presidente de la CNRE interviene en caso de empate y que los reglamentos de las siete comisiones anteriores contemplan esta figura.

Asimismo, señaló que el escrito presentado por Cortés “no procede”, aunque dejó abierta la posibilidad de un recurso de reconsideración del voto en el artículo 305 si se logra el quórum calificado de la CNRE.

Cortés replicó en la sesión, insistiendo en que debe aclararse en qué temas la Fiscalía Electoral está facultada para votar, limitando su participación a los asuntos que guarden relación con sus funciones.

“Eso es bien importante determinarlo, para que esto no vuelva a ocurrir”, afirmó.

Arellano acogió la observación y pidió a la Fiscalía analizar el cuarto bloque de propuestas para definir si están dentro de sus competencias, con el fin de evitar nuevas discusiones sobre el mismo punto en cada artículo.

Por su parte, el diputado de la bancada Vamos y representante del grupo de libre postulación, Jorge Bloise, coincidió en que el tema debe analizarse, pero cuestionó la dilación del debate.

“Ya llevamos al menos tres sesiones perdidas porque un sector no estuvo de acuerdo con un resultado. En el resto de las votaciones de la fiscalía no ha habido quejas. A los de libre postulación nos ha perjudicado en algún momento la abstención de la fiscalía, pero no hemos detenido la discusión”, dijo.

Añadió que no es justo que en estos momentos “todos los rifles estén dirigidos a la fiscalía” por haber emitido un voto que no favoreció a un sector.

La fiscal Santamaría anunció que elaborará una lista de los temas en los que puede votar y la someterá a consenso con los magistrados del TE.

Tras el anuncio, el magistrado Arellano dio por cerrada la sesión, que se retomará el próximo jueves.