Pulseo por la presidencia de la Asamblea: RM irá con candidato propio y Herrera aspira a la reelección

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La elección, que definirá al presidente del Legislativo para el periodo 2026-2027 —tercer año del actual quinquenio—, ya genera conversaciones internas.

El pulseo por la presidencia empieza a perfilarse: A mes y medio de que la Asamblea Nacional escoja el próximo 1 de julio a su nueva junta directiva, los movimientos anticipados dentro de varias bancadas marcan la contienda, mientras otras aún no han definido su posición.

La elección, que definirá al presidente del Legislativo para el periodo 2026-2027 —tercer año del actual quinquenio—, ya genera conversaciones internas y negociaciones preliminares, en un escenario donde los números serán clave.

La bancada oficialista Realizando Metas (RM), que cuenta con 14 diputados, ya anunció que presentará una nómina propia.

El diputado Ariel Vallarino confirmó ayer que la decisión fue tomada de forma unánime durante una reunión reciente. “Decidimos ir con candidato propio… estamos haciendo un consenso interno para ver quién va a ser el abanderado y luego conversaríamos con las otras bancadas para recibir el apoyo”, explicó.

Vallarino insistió en que RM se mantendrá firme hasta el final —es decir, hasta el 1 de julio— y adelantó que las negociaciones por las comisiones permanentes la Asamblea suelen darse después de instalada la directiva. La Asamblea está integrada por 15 comisiones, pero las más disputadas suelen ser Presupuesto, Credenciales y Gobierno, debido a su influencia directa en la agenda política y en el control institucional.

Mientras tanto, el actual presidente del Legislativo, el panameñista Jorge Herrera, ya ha manifestado sus intenciones de buscar la reelección en el cargo.

“Ya lo he dicho, el que no aspira expira”, señaló recientemente, al tiempo que defendió la práctica de tender puentes con todas las fuerzas dentro del Palacio Justo Arosemena.

“Aquí hay que tener conversación con todos… mi política número uno es crear puentes”, dijo.

Jorge Herrera, presidente de la Asamblea Nacional. Captura de pantalla

El presidente de la República, José Raúl Mulino, se refirió ayer a esas aspiraciones. Durante su conferencia semanal, afirmó que su relación con Herrera ha sido “buena” durante el último año.

Pero dejó claro que no intervendrá en el proceso de elección. “Yo no puedo meterme a opinar sobre si se reelige o si no se reelige [en el Legislativo]. Y mucho menos respecto de quien aspire y tenga los votos. De eso se trata, no es nada más querer, sino tener los mínimos votos para ser presidente de la Asamblea”, expresó.

Añadió que respetará el resultado del 1 de julio y trabajará con quien resulte electo. “Me sentaré al lado del que haya sido electo con la mayoría de los diputados”, dijo.

Desde la coalición independiente Vamos, con 17 diputados, el diputado Eduardo Gaitán aseguró que aún no han discutido el tema formalmente, aunque reconoció que cada parlamentario tiene derecho a aspirar.

“Cada colega es dueño de sus acciones y puede aspirar a lo que bien considere”, comentó.

Por su parte, Ernesto Cedeño, de la bancada Seguimos, integrada por Cedeño, Grace Hernández, José Pérez Barboni y Betserai Richards, indicó que buscarán consensuar una sola posición interna.

“Vamos a tratar de que todos vayamos con una nómina… a todos los escucharemos y tomaremos, hasta donde sea posible, el consenso los cuatro sobre a quién apoyaremos”, aseguró.

Pleno de la Asamblea Nacional. LP/Elysée Fernández

En tanto, los diputados del Partido Revolucionario Democrático (PRD), con 12 curules, y los de Cambio Democrático (CD), con 9, aún no han fijado postura pública sobre a quién respaldarán para presidir la Asamblea, por lo que su eventual movida será decisiva en la elección que se anticipa reñida.

Herrera llegó a la Presidencia del Legislativo el 1 de julio de 2025 con un margen estrecho de apenas tres votos, tras imponerse con apoyo de una coalición que frenó la candidatura de la oficialista Shirley Castañedas, respaldada por RM y el PRD.