Pulso internacional: así fue el año de Panamá en el Consejo de Seguridad de la ONU

El apoyo de Panamá a las propuestas de Estados Unidos para Haití y Gaza fueron asuntos que marcaron la postura de la delegación panameña en el escenario internacional.

Panamá culminó este jueves 1 de enero de 2026 el primero de dos años como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En un recuento de las acciones emprendidas por la delegación panameña durante el 2025, resalta el apoyo diplomático a propuestas impulsadas por los Estados Unidos de América (EUA) en el Consejo, como la creación de una fuerza de supresión de pandillas que intervenga en Haití o el “Plan Integral del Presidente Donald J. Trump para poner fin al Conflicto de Gaza“.

También apoyó una resolución para el alto al fuego en el conflicto.

La delegación panameña, encabezada por el embajador Eloy Alfaro De Alba, destacó este jueves en una comunicación que el año 2025 en la ONU fue de “liderazgo, compromiso y acción en favor de la paz y seguridad internacional”.

Uno de los momentos curciales de la delegación fue la presidencia del Consejo de Seguridad que ocupó en agosto de 2025.

Bajo la presidencia panameña se organizó un debate sobre seguridad marítima. Allí se abordó la importancia de la neutralidad del Canal de Panamá, en un contexto donde, precisamente, había sido puesta en duda en apariciones públicas del presidente estadounidense Donald Trump.

En el debate participó el presidente panameño, José Raúl Mulino y el administrador de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Ricaurte Vásquez. Así también los directivos de la INTERPOL y la Organización Marítima Internacional (OMI).

En ese escenario, la embajadora de EUA ante la ONU, volvió a repetir la argumentación de Trump sobre el Canal. Que ayudaron a su construcción y que hay una supuesta “maligna influencia china”. Fue un punto de inflexión en el debate y en la política exterior panameña en torno al tema, cuyas secuelas aún se desarrollan y podrán vislumbrarse en futuros debates en la ONU.

La membresía de Panamá en el Consejo de Seguridad se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026.

Además de Gaza y Haití, la misión de Panamá en la ONU también pidió un camino hacia la paz en Ucrania, en conflicto con Rusia, y el cese al fuego en Sudán.

Por otra parte, este año 2026 se suma como miembro no permanente Colombia, país vecino a Panamá y con posturas internacionales que su presidente, Gustavo Petro, no reserva a la discreción.

Importante también será la presidencia del Consejo de Seguridad que ocupe Dinamarca en agosto de 2026, en un contexto donde su integridad territorial ha sido amenazada por Trump con intenciones de compra o anexión de Groenlandia.