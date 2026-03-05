¿Qué desató el choque entre Yamireliz Chong y José Pérez Barboni en la Asamblea?

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El pleno de la Asamblea Nacional fue escenario de un cruce de palabras entre Yamireliz Chong, diputada de la bancada Vamos, y su colega José Pérez Barboni, del Movimiento Otro Camino (Moca), que es parte de la bancada Seguimos.

El enfrentamiento entre integrantes de dos bancadas amigas ocurrió durante el tercer debate del proyecto de ley 80, que extiende incentivos fiscales para el mantenimiento y embellecimiento del patrimonio histórico de Panamá y Colón.

La chispa la encendió Chong, diputada del circuito 3-1, quien expresó su descontento por la rapidez con que el pleno aprobó la iniciativa en segundo debate el martes pasado.

A su juicio, la votación se produjo “sin una discusión y sin una lectura” y señaló como punto más crítico la ausencia de los ministerios de Cultura, Vivienda y Economía en ese debate.

“Es lamentable que este proyecto se haya aprobado el día de ayer sin una discusión, sin una lectura, y sobre todo sin la presencia de los debidos ministerios (…)”, cuestionó.

La legisladora reveló que durante casi un año analizó el proyecto, redactó preguntas y propuso modificaciones a varios artículos, principalmente para proteger a los residentes actuales del casco antiguo de Colón, zona que, según ella, abarca el 60% de la capital provincial.

También alertó sobre el riesgo de gentrificación del área. Su temor tiene referente concreto: lo ocurrido en el Casco Viejo de la ciudad de Panamá, donde las reformas y el embellecimiento atrajeron el turismo, dispararon el costo de vida y empujaron a los residentes históricos fuera del barrio.

Habla Pérez Barboni

Pérez Barboni tomó la palabra de inmediato. Salió en defensa de quienes aprobaron el segundo debate y le recriminó a su colega no haber presentado las modificaciones en el momento oportuno.

Según el diputado de Seguimos, quienes votaron a favor lo hicieron con el propósito de trabajar en favor de la cultura del país.

“Si usted considera que este proyecto como está no es positivo para Colón, presente nuevamente un proyecto, una enmienda o una modificación”, agregó.

Y lanzó un dardo directo: su bancada, dijo, no abandona las curules sin importar si les aprueban o no sus iniciativas.

La propuesta de ley de la controversia se aprobó en segundo debate el martes 3 de marzo, día en que la bancada Vamos abandonó el pleno como protesta porque, por cuarta vez consecutiva, la mayoría rechazó una resolución para citar al administrador de la Autoridad Marítima de Panamá, Luis Roquebert.