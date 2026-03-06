Qué es la cumbre Escudo de las Américas y por qué Panamá está en la lista de invitados

Exclusivo Suscriptores

El presidente Mulino llega a Miami con los puertos de Balboa y Cristóbal recién transferidos; con este gesto, el mandatario anula la vieja sospecha de Washington sobre la influencia china sobre el Canal.

José Raúl Mulino, presidente de Panamá, vuela este viernes a Miami. Mañana sábado se sentará a almorzar con Donald Trump y 11 mandatarios más en el Trump National Doral, el campo de golf del presidente estadounidense convertido, por un día, en sala de guerra diplomática.

La cumbre se llama “Escudo de las Américas”. Su objetivo, según declaró la portavoz de la Casa Blanca, es “promover la libertad, la seguridad y la prosperidad en nuestra región”.

José Raúl Mulino, presidente de Panamá. Foto: Cortesía Presidencia de la República

Con la Doctrina Monroe en el norte

Aunque se celebra en medio de la guerra desatada en Medio Oriente, Trump concibió este encuentro mucho antes, como parte de su estrategia de seguridad nacional y en línea con el propósito de su gobierno de reforzar el liderazgo estadounidense en el continente y actualizar, en los hechos, la Doctrina Monroe, el principio de política exterior proclamado en 1823 bajo el lema “América para los americanos”.

La cita se celebra 63 días después de que fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en Venezuela. El 3 de enero de 2026, ambos fueron trasladados a una cárcel en Nueva York, donde enfrentan cargos por narcotráfico.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace un gesto al salir de una ceremonia oficial en la Sala Este de la Casa Blanca, Washington. EFE

El menú del ‘hemisferio seguro’

La selección de invitados refleja una lectura política precisa: la mayoría comparte posiciones ideológicas cercanas a la agenda de Washington. Javier Milei (Argentina), Nayib Bukele (El Salvador), Daniel Noboa (Ecuador) y Santiago Peña (Paraguay) figuran entre los convocados. Los rostros del nuevo alineamiento latinoamericano.

México no recibió invitación, a pesar de ser el mayor socio comercial del bloque T-MEC ( Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá) y el vecino más inmediato de Estados Unidos. Tampoco Brasil, Colombia, Uruguay ni Guatemala.

Mulino sí está en la lista

El propio presidente Mulino reconoció que el encuentro carece de estructura formal. Lo dijo durante su conferencia de prensa de este jueves 5 de marzo. “En realidad no hay un formato muy definido”, planteó.

Será un almuerzo con 12 presidentes y Trump al frente, con una agenda que, según describió, estará distribuida según la importancia que para Washington tenga cada país.

“Me animo a pensar que la agenda va a estar distribuida de acuerdo a la importancia que para los Estados Unidos tenga cada país, y la respuesta que todos podremos dar respecto a lo que sea que le inquiete al presidente Trump. En realidad no hay un formato muy definido”, aseguró.

Panamá, sin embargo, tiene algo que ningún otro país en esa sala posee: el Canal.

Buques en transito por el Canal de Panamá en dirección a las esclusas de Miraflores en el lado Pácifico. 27 de febrero de 2026. Foto: LP / Alexander Arosemena

La vía interoceánica mueve alrededor del 5% del comercio mundial y conecta los océanos Atlántico y Pacífico en menos de 24 horas. Para Washington, su control estratégico nunca dejó de ser un asunto de seguridad nacional.

Trump lo dejó claro desde el primer día de su segundo mandato: habló de “recuperar” el Canal, cuestionó las tarifas que pagan los buques estadounidenses y agitó el fantasma de la influencia china en su operación.

Irán en el patio trasero

Pero la cumbre no gira solo en torno al narcotráfico y la migración, aunque esos son los temas declarados de la agenda. Por estos días llueven misiles en Medio Oriente, y todo indica que el conflicto dominará buena parte de la conversación.

Washington sostiene que Teherán financió a Hezbollah a través de negocios articulados con los carteles de la droga en México y Colombia, y que existen células durmientes del grupo libanés en Ciudad del Este, Paraguay. Un tribunal argentino determinó en 2024 que los atentados de 1992 y 1994 en Buenos Aires los cometió Hezbollah por orden y con financiamiento de Irán.

Irán tiene alrededor de 610.000 efectivos en servicio, según el grupo de expertos del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos. / Getty Images

Panamá conoce de cerca esa amenaza. Venezuela acogió por años a Ali Zaki Hage Jalil, señalado como uno de los implicados en el atentado contra el vuelo 901 de Alas Chiricanas, ocurrido en 1994 y que cobró la vida de 21 personas de la comunidad judía.

Agentes de Interpol Venezuela, en coordinación con autoridades judiciales panameñas, ejecutaron su captura tras una alerta internacional emitida para su localización y arresto.

China en la otra esquina

Además de Irán, hay otro fantasma en la sala: Pekín. La cumbre busca consolidar un bloque afín a Washington y frenar lo que Estados Unidos llama “el avance chino” sobre los recursos y mercados latinoamericanos.

En los últimos años, China multiplicó sus inversiones en infraestructura, energía y telecomunicaciones en varios países de la región, un tema que preocupa a Washington.

Trump rebajó los aranceles a China después de reunirse con Xi Jinping y de meses de restricciones de Pekín a las exportaciones de tierras raras a EE.UU. / Andrew Caballero / Getty

Los puertos

Panamá llega a esta cumbre en un momento políticamente conveniente para Mulino: acaba de entregar los puertos de Balboa y Cristóbal a operadores aliados de Estados Unidos. Eso tiene peso en esa mesa. El 20 de enero de 2025, cuando tomó posesión del cargo, Trump puso su mirada sobre el Canal de Panamá y manifestó su interés de retomar su operación, bajo el argumento de que China lo controlaba.

Durante el primer semestre de 2025, Trump y sus principales colaboradores afirmaron que China controlaba los puertos apostados a ambos lados del Canal. Se referían a la empresa CK Hutchison Holdings, con sede en Hong Kong, que opera a través de su filial Panama Ports Company (PPC).

Puerto de Balboa en el Pacífico panameño. LP/Archivo

La narrativa de Washington apunta a que el control de esos puertos representa una amenaza estratégica por la influencia del capital chino en los puntos de entrada y salida de la vía interoceánica.

La foto de la cumbre servirá como mensaje político previo al encuentro bilateral entre Trump y Xi Jinping, previsto para finales de marzo. Los que aparezcan en esa imagen quedarán, implícitamente, de un lado de la línea.

El propio Mulino ya tomó posición: recientemente declaró que China necesita más a Panamá que Panamá a China.

Esta misma tesis la comparte Leland Lazarus, investigador en relaciones entre Estados Unidos (EU) y China y exfuncionario del Departamento de Estado. “China necesita a Panamá más que Panamá a China”, afirmó durante una visita al país en enero pasado, al recordar que el Canal resulta vital para el comercio chino.

Entonces en la cumbre de Trump, Panamá estará ahí. Con el Canal a cuestas, con los puertos recién transferidos y con una relación bilateral que depende de lo que Mulino esté dispuesto a comprometer.