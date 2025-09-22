¿Qué esconde el búnker VIP de Benicio Robinson y Raúl Pineda en la Asamblea Nacional?

Exclusivo Suscriptores

Algunas cosas no cambian en la Asamblea Nacional. Las oficinas VIP de poderosos diputados del Partido Revolucionario Democrático (PRD), como Benicio Robinson y Raúl Pineda, siguen intactas pese a las promesas de cambio de la nueva junta directiva de ese órgano del Estado, presidida por el panameñista Jorge Herrera.

Se trata de un búnker impenetrable, ubicado junto a la clínica parlamentaria, en la parte trasera del palacio Justo Arosemena, de frente a la avenida de los Mártires. Un fortín sin ventanas, permanentemente custodiado por un equipo de seguridad especial pagado por el Legislativo.

Allí nadie entra sin permiso. Incluso caminar por afuera se siente como pisar en tierras hostiles. El pasado jueves, este medio intentó documentar el lugar desde el exterior, pero dos agentes de seguridad aparecieron de inmediato. Con tono autoritario, advirtieron que estaba prohibido tomar fotografías o grabar videos sin autorización.

En otras palabras: a pesar de tratarse de un espacio público, costeado con los impuestos de los panameños, funciona en la práctica como un territorio vedado a la ciudadanía.

¿Qué esconde el búnker?

¿Cómo es por dentro? ¿Por qué su acceso es restringido? Son preguntas que pocos se atreven a contestar. Un alto funcionario de la Asamblea, que solicitó no ser citado, aseguró que nunca ha tenido acceso al recinto. "No tiene ventanas, las puertas permanecen cerradas y siempre hay dos personas de seguridad vigilando el área", narró.

Ni siquiera los propios diputados son bienvenidos en esa fortaleza.

El diputado Ernesto Cedeño, del Movimiento Otro Camino, denunció el tema en julio pasado. Informó que en el Palacio Justo Arosemena hay diputados con hasta cuatro despachos, mientras que otros deben conformarse con uno solo, en un edificio que se está deteriorando. “Yo pido igualdad… hay otros que tienen palacetes”, dijo, refiriéndose al caso de Robinson y Pineda.

Siguió: “Estoy en desacuerdo con que existan privilegiados en esta Asamblea Nacional. Ese día le solicité al presidente Jorge Herrera que pasara la tijera por esos despachos.

Sin embargo, hasta la fecha, esa tijera no ha pasado. “No he visto cambios. Hay gente que está con su búnker y varios despachos. Sería bueno que la junta directiva nos dijera qué se va a hacer con esos diputados VIP. Yo soy diputado del ghetto, estoy en un solo despacho y no tengo ningún tipo de problema. Pero discrepo de la teoría de que hay diputados que pueden tener varios despachos”, dijo Cedeño a La Prensa.

Y habló directamente del búnker de Robinson y Pineda. Incluso, hasta dio la ubicación de la fortaleza. “Al lado de la bancada de Realizando Metas hay un espacio que está custodiado. Por las investigaciones que he hecho, una puerta es personal de Pineda y otra de Benicio Robinson. Usted vaya, que ahí está”, manifestó.

Una concesión de siempre

El búnker no es nuevo. Es un espacio que se consolidó en la última década, principalmente en el quinquenio 2019-2024, cuando el PRD dominaba los órganos Ejecutivo y Legislativo.

En ese periodo, la Asamblea estuvo presidida por los perredistas Marcos Castillero, Crispiano Adames y Jaime Vargas. Castillero y Adames incluso se reeligieron. Fueron años en que el presupuesto legislativo se disparó, las planillas se abultaron y los contratos secretos se multiplicaron para intereses políticos determinados.

Solo en los primeros ocho meses de la presidencia de Castillero se invirtieron $4.3 millones en remodelaciones de distintas oficinas del Legislativo, según documentó este medio. Muchas de esas reformas beneficiaron a diputados perredistas y a la bancada del PRD.

Algo similar hizo Yanibel Ábrego, cuando presidió ese poder del Estado entre 2017 y 2019, gastando más de $5 millones en decoraciones, remodelaciones y mantenimiento en ciertas oficinas.

En la Asamblea, a medida que el presupuesto crecía año tras año, también se multiplicaban los privilegios de una casta política atrincherada en el poder. Un grupo que, mientras inflaba planillas y se repartía despachos como botín, drenaba millones del Estado para alimentar sus propios intereses, siempre de espaldas a lo que la Constitución exige de la Asamblea: hacer leyes, representar al pueblo y fiscalizar al Órgano Ejecutivo, entre otras funciones.

Preguntas a Jorge Herrera

La Prensa intentó obtener la versión del presidente Jorge Herrera para esta nota. Se le enviaron las siguientes preguntas:

¿Bajo qué criterios institucionales o reglamentarios algunos diputados tienen hasta cuatro despachos?

En el caso de Benicio Robinson y Raúl Pineda, ¿cómo justifica que tengan un área especial e impenetrable junto a la clínica parlamentaria, con seguridad que restringe el acceso y vigila a quienes se acercan, pese a que se trata de instalaciones públicas que deberían estar al servicio de toda la Asamblea?

¿Qué acciones inmediatas y verificables piensa adoptar para revisar y redistribuir esos espacios de forma justa, de modo que la Asamblea deje de ser percibida como un lugar de privilegios para unos pocos?

Sin embargo, al momento de redactar esta nota, no se había obtenido respuesta.