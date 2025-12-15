Panamá, 15 de diciembre del 2025

    POLÉMICA

    ‘Que explique a dónde fue el dinero’: Juan Diego Vásquez emplaza al contralor y lo acusa de sembrar dudas

    Ohigginis Arcia Jaramillo
    Juan Diego Vásquez, exdiputado. Tomada de redes sociales.

    Los diputados de la bancada Vamos, Roberto Zúñiga y Janine Prado; el exdiputado independiente y fundador de la coalición, Juan Diego Vásquez; y el presidente del Movimiento Otro Camino (MOCA), Ricardo Lombana, respondieron a los señalamientos del contralor general de la República, Anel Flores, sobre un supuesto incumplimiento en la entrega de información relacionada con el uso de fondos postelectorales.

    Uno de los primeros en pronunciarse fue Vásquez, quien aseguró que la información difundida por el contralor no refleja la realidad de su bancada.

    “Hay 18 diputados en la coalición Vamos; de esos, cinco renunciaron a todo el financiamiento postelectoral, es decir, 13 tienen la responsabilidad de rendir cuentas”, explicó, al precisar que “de esos 13, solamente dos pidieron una prórroga, y una de las personas mencionadas ya había entregado el informe antes de que el contralor dijera que no lo había hecho”.

    Según Vásquez, las afirmaciones de Flores inducen a error a la ciudadanía al presentar las prórrogas como incumplimientos. “Solamente queda uno de 18 por entregar el informe de rendición de cuentas ante la Contraloría”, afirmó, y retó al funcionario a desmentirlo públicamente.

    “La prórroga no significa que no se haya cumplido; no se confunda la ciudadanía, es una prórroga, es decir, ‘deme un par de días más para entregar’”, sostuvo, al tiempo que recordó que fue el propio equipo de la Contraloría el que recomendó solicitar extensiones durante capacitaciones realizadas junto al Tribunal Electoral.

    El exdiputado también cuestionó el énfasis del contralor en señalar a diputados y partidos políticos, mientras —según dijo— evita explicar decisiones clave de su gestión. “En vez de estar sembrando dudas y mentiras, tiene que decirle al país por qué en septiembre de 2025 refrendó rápidamente millones de dólares para juntas comunales y municipios, y que explique a dónde se fue ese dinero”, reclamó.

    Anel Flores, contralor del país y Felipe Chapman, ministro de Economía y Finanzas. Cortesía: Presidencia

    Tanto Flores como el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, informaron que en esta administración se han desembolsado 11 millones de dólares adicionales a municipios. No obstante, los cuestionamientos se centran en que esos recursos habrían beneficiado a alcaldes cercanos al Gobierno de turno.

    Más críticas

    La diputada Janine Prado, del circuito 9-1 y miembro de la Coalición Vamos, aseguró que en su caso no existe obligación pendiente, al haber renunciado al 100% de esos recursos. “Renuncié al 100% de ese subsidio, destinándolo a la Senacyt para investigación contra el cáncer”, afirmó, y cuestionó que el contralor —según dijo— intente desviar la atención de los resultados de un proceso de fiscalización efectivo sobre transferencias extraordinarias.

    Para la diputada, el debate de fondo es otro: “¿Quién está fiscalizando hoy las transferencias extraordinarias a los municipios y sus posibles vínculos políticos?”.

    Por su parte, el diputado de Vamos Roberto Zúñiga afirmó que es falso que la bancada no transparente el uso de los recursos.

    Señaló que publican informes mensuales de rendición de cuentas y que, de manera voluntaria, hacen públicas las declaraciones patrimoniales y de conflicto de intereses de sus diputados, una práctica que —según destacó— no realiza ninguna otra agrupación política.

    Además, subrayó en conferencia de prensa que entregaron íntegramente el subsidio postelectoral a la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), por un monto de seis millones de dólares, para apoyar la lucha contra el cáncer.

    En tanto, el presidente del Movimiento Otro Camino (MOCA), Ricardo Lombana, rechazó de forma categórica las declaraciones del contralor general de la República realizadas en TVN, en las que insinuó que ese colectivo político no ha cumplido con la rendición de cuentas.

    Lombana calificó esos señalamientos como falsos y aseguró que MOCA ha cumplido “con absolutamente todo lo exigido por las leyes” y que continuará haciéndolo.

    Añadió que la lucha contra la corrupción debe darse “con hechos, rigor y verdad, no con insinuaciones públicas” contra quienes —según afirmó— exigen transparencia, una postura que, dijo, “parece que les incomoda”.

    Ohigginis Arcia Jaramillo

    Subeditor sección política


