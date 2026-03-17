¿Qué hay detrás de la reunión entre Mulino y la bancada de CD?

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El presidente Mulino se reunió con la bancada de CD, en un momento en que el Ejecutivo busca asegurar el respaldo legislativo para proyectos estratégicos, tales como la implementación del etanol obligatorio en el combustible y la denominada ‘ley antimáscaras’.

El presidente José Raúl Mulino se reunió este martes con la bancada de diputados de Cambio Democrático (CD). La Presidencia de la República difundió una nota de prensa en la que informa sobre el encuentro, junto con una foto en la que aparecen todos los diputados del partido, aliado de Realizando Metas (RM), la agrupación que llevó al mandatario al Palacio de Las Garzas.

El mensaje oficial señala que evaluaron “diversos proyectos destinados a solucionar problemas comunitarios”, vinculados al agua potable, carreteras, hospitales y escuelas.

Diputados de Cambio Democrático mientras conversan en el pleno. LP/Archivo

“El presidente Mulino, junto al ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, presentó un informe detallado del plan de acción que busca dar respuesta con urgencia a los sitios con mayor problema de agua potable, específicamente en la región de Azuero. Indicaron que se están destinando todos los recursos para llevar agua potable de forma regular a estos hogares lo antes posible”, se lee en la nota de prensa.

Proyectos que impulsa el Ejecutivo

La reunión también ocurre en un momento en que el Gobierno necesita músculo político para sostener su agenda. En la Asamblea hay al menos dos iniciativas legislativas que impulsa el Ejecutivo: el proyecto que obligaría a mezclar bioetanol con la gasolina y la propuesta que prohíbe el uso de máscaras o capuchas en protestas.

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El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, cuando presentó ante el pleno de la Asamblea el proyecto de ley para modificar artículos de la Ley 42 de 20 de abril 2011 y del Código Fiscal, necesarios para el otorgamiento de permisos para el Programa de los Biocombustibles y en materia de impuestos. Foto: Tomada de la Presidencia

Aunque la versión oficial no los menciona, ambos proyectos requieren votos y ubican a la bancada de Cambio Democrático como un actor clave. Queda la duda de si estos temas formaron parte de la conversación y qué tan firme es ese respaldo.

Este martes, por ejemplo, la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea comenzó la discusión en primer debate del proyecto de ley 443 sobre etanol.

Lo que sí indica la nota de prensa es que la bancada de CD habló de “gobernabilidad” y expresó su disposición de apoyar al Gobierno.

La Prensa llamó a varios de los diputados que participaron en el encuentro para conocer más detalles de la reunión con el presidente de la República, pero no obtuvo respuesta.

El encuentro, más que cerrar filas, abre interrogantes: ¿qué ofreció el Ejecutivo?, ¿qué pidió a cambio?, ¿y qué impacto tendrán esos acuerdos en decisiones que afectan directamente a la gente?

Los diputados de CD

La bancada de CD está conformada por los siguientes diputados: Eduardo Vásquez (Panamá Oeste), Yesica Romero (Bocas del Toro), Julio De La Guardia (Coclé), Orlando Carrasquilla (Coclé), Manuel Cohen (Herrera), Carlos “Tito” Afú (Los Santos), Didiano Pinilla (Veraguas) y Gertrudis Rodríguez (comarca Ngäbe Buglé).

Eduardo Vásquez, diputado de Cambio Democrático, presidente de la Comisión de Presupuesto. Foto: Cortesía

La presidenta de CD es la exdiputada Yaribel Ábrego, quien no participó en la reunión en la Presidencia de la República. Actualmente este partido tiene 258,281 miembros.