‘Que le expliquen al país por qué quieren estar en la Comisión de Presupuesto’: Leandro Ávila

ENTREVISTA

Un día después de que denunciara en el pleno de la Asamblea Nacional que un grupo de diputados acaparó las principales comisiones de trabajo para el periodo 2020-2021, Leandro Ávila, diputado del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD) habla sobre el tema, y sigue señalando a sus copartidarios. Los acusa de tener un apetito “voraz”.

Pone su dedo acusador en el jefe de bancada del PRD, Ricardo Torres, acusa a Crispiano Adames de tener algo personal contra él. De Benicio Robinson, afirma que es el que tiene el poder.

¿Qué pasó ayer después de que habló en el pleno?

Lo primero es destacar que el jefe de bancada [del PRD, Ricardo Torres], violando lo que había sido una votación en un acuerdo, en donde yo estaba en la Comisión de Gobierno, me saca de la Comisión de Gobierno, se incluye él, y me mete a mi en la Comisión de Asuntos de la Mujer. Eso es una violación a los acuerdos de bancada, pero además viola el reglamento orgánico [de la Asamblea]. Al final del camino, yo expuse mi malestar. Señalé que unos cuantos diputados están en tres y cuatro comisiones.

¿Quiénes son esos diputados?

Ustedes tienen la información de cómo quedaron las comisiones, allí se ve quiénes son. Yo les dije a ellos: todo lo que hagan en las comisiones yo los voy a estar observando. Los nombres de los diputados que más se repiten en las comisiones son: Benicio Robinson (Presupuesto, Asuntos Municipales, Gobierno) Crispiano Adames (Presupuesto, Trabajo, Gobierno) Raúl Pineda (Presupuesto, Economía), Roberto Ábrego (Credenciales, Infraestructura, Gobierno), Ricardo Torres (Comercio, Infraestructura, y cedió un puesto en Gobierno a Zulay Rodríguez), Luis Cruz (Credenciales, Comercio, Asuntos Agropecuarios). A última hora varios de estos diputados cedieron puestos que tenían en otras comisiones a copartidarios que no quedaron en ninguna.

Ricardo Torres, el jefe de bancada ¿sigue las órdenes de Benicio Robison?

No le puedo decir si sigue las órdenes pero él ha demostrado que no tiene el talante para ser jefe de bancada porque no es neutral. No es imparcial. Él trabaja para un grupo, en desmedro de los demás. Por ejemplo, nunca en la historia, y si usted revisa, la gente repite [los diputados] tanto en una comisión. Nunca en la vida, la gente está en dos o tres comisiones importantes. Estamos hablando de Presupuesto que consume casi la totalidad de las horas de los diputados. Y tras eso, se meten en dos o tres comisiones. Nunca en la vida, el jefe de bancada tiene que estar en dos o tres comisiones porque es el que tiene que coordinar todas las labores. Entonces lo que ha habido es un acaparamiento, al final eso hará que se baje la productividad de la Asamblea porque no se puede estar en dos y tres sitios a la vez.

Después de que usted dijera en el pleno que un grupo de diputados acaparó las comisiones, ¿le reclamaron?

Como es característico, el diputado Crispiano Adames tiene algo personal conmigo y no se atreve a manifestarlo como debe ser. Se fue a que el PRD, hizo alianzas con [Juan Carlos] Varela. El diputado Adames se hace el perdido, él no sabe que la opción en ese momento cuando gana la campaña Varela, y teniendo el PRD 26 votos [en la Asamblea] que no había mayoría, y teniendo Cambio Democrático (CD) alrededor de 25 votos, y teniendo el panameñismo 19, la opción era: o mantener la alianza con el CD, a continuar todo lo que había pasado, o ponerle un alto con una alianza programática como se hizo desde el CEN [Comité Ejecutivo Nacional], para detener el avance de la administración anterior, [Ricardo Martinelli]. El diputado Adames olvida eso porque le conviene.

Benicio Robinson ¿qué tanto controla la Asamblea y las comisiones?.

Él tiene el poder. Allí están los resultados.

Entonces, ¿cuál es el papel de Marcos Castillero, el presidente de la Asamblea?

Es una persona muy comedida. Muy tranquila, muy respetuosa. Jamás, lo he visto imponerse sobre algún diputado. Creo que más bien él intentó mediar, sin embargo, ya había un capricho del diputado Adames de que él quería esa comisión [la de Gobierno].

¿Por qué es importante la Comisión de Gobierno en este periodo?

Siempre me ha interesado porque tiene que ver con temas del país, del Estado, tiene que ver con la modificación de los códigos. En esa comisión hay bastante trabajo. (...)

¿Adames será comisionado o presidente?

La verdad no le puedo decir, pero, ¿cómo va a ser presidente de Gobierno, si está metido en Presupuesto que consume horas y horas?

Usted habló de las comisiones más relevantes, ¿son Presupuesto, Gobierno, Economía, Credenciales, y Comercio?

La de Gobierno no la ven como de las más relevantes, nadie la quería el año pasado porque no la entendían. Pero como quiera que hay un celo contra mí, me dejaron por fuera. Además, según algunos vienen las reformas electorales y ellos quieren garantizar las cosas del partido [el PRD]. Ven como relevantes: Credenciales, Presupuesto, Economía, Comercio, e Infraestructura.

¿Por qué se pelean tanto la Comisión de Presupuesto?

Habría que preguntarle a cada uno de ellos. Yo he estado dos veces ahí, y la verdad es de mucho trabajo, pero de pocos resultados. La Constitución no permite que los diputados puedan modificar el Presupuesto. Los que quieren estar ahí que le expliquen al país por qué quieren estar ahí.

Se ha dicho que se podría prestar para chantajear al Ejecutivo y para otras cosas, ¿qué dice de esto?

No puedo decirte que sí, ni que no. En el esquema mío, puedo tener el honor...y no habrá un solo ministro o de director de institución, o ni un solo empresario que diga que han conversado conmigo sobre el marco de una ley, y jamás les he pedido ningún favor a cambio.

¿Usted quedó solamente en la Comisión de la Mujer?

Nada más, porque el apetito voraz de algunos impide que los demás puedan estar, y así como estoy yo, hay muchos otros.

¿Quiénes son?

Varios no quedaron pero ya ellos lo resolvieron. Con lo que ellos llaman, una especie de...si yo estoy en cinco comisiones me bajo de una y te la doy.

¿Cómo funciona esa estrategia?

Ellos acaparan una mayor cantidad de comisiones y entonces para hacerse los buenos, los amigables, dizque se bajan y dicen: yo te la doy a ti.

¿Hay alguna negociación especial en eso?

La verdad no sé. Pero, si usted se fija no ceden las importantes. Ese es el jueguito.

¿Qué pasó en la Comisión de Educación, Héctor Brands había quedado por fuera y a última hora lo metieron?

Entiendo que hubo una conversación con el diputado Jairo Bolota Salazar.

¿Pero, nuevamente será el presidente o sólo comisionado?

Eso si no lo se. Eso estaba en disputa.

¿Cómo fue la negociación en la de Credenciales?

No tengo el detalle de qué pasó, pero prácticamente quedaron los mismos [Roberto Ábrego, Gonzalo González, Luis Cruz ].

¿Qué pasará ahora en la Asamblea?

Nada. Esto es clavo pasado. Yo no seguiré insistiendo sobre esto. Lo que yo sí le digo al país es que independientemente de la comisión donde esté, soy un diputado y mi voto se va a sentir en el pleno. A mi no me van a venir con líneas ni nada por el estilo.

¿El Ejecutivo tiene alguna injerencia en las comisiones?

Ninguna. El Ejecutivo no se ha metido en nada que tenga que ver con decisiones de la Asamblea.