Propuesta de $10 a pasajeros en tránsito en Tocumen no avanza

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

En suspenso. Así quedó la propuesta de ley que pretende imponer una tasa de $10 a los viajeros en tránsito por el Aeropuerto Internacional de Tocumen y otras terminales aéreas del país.

La iniciativa no entró a debate este miércoles 25 de marzo porque la Comisión de Economía y Finanzas, que preside el diputado Eduardo Gaitán de la bancada independiente Vamos, no sesionó por falta de quórum.

Asistieron a la sesión Gaitán; Luis Duke, de la bancada Vamos; Isaac Mosquera, del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena); Luis Charris, suplente de Ariel Vallarino de Realizando Metas (RM); y Joana Cedeño, suplente de Raúl Pineda del Partido Revolucionario Democrático (PRD).

Le puede interesar: Cobro de $10 a pasajeros en tránsito vuelve al debate; advierten impacto en el hub aéreo

De Izq a Der: Eduardo Gaitán, presidente de la Comisión de Economía; Manuel Cohen, miembro de la comisión. LP/Archivo

Alcanzaron a leer la correspondencia; sin embargo, Mosquera se retiró y dejó a la comisión sin el quórum requerido, lo que obligó a levantar la sesión.

Rechazo

El anteproyecto de Ley 131, presentado por Benicio Robinson (hijo), suplente de su padre Benicio Robinson del PRD, se encontraba en el primer punto del orden del día.

La propuesta, que ha sido rechazada por el sector turístico del país, busca crear la llamada “Tasa de Uso de Instalaciones Aeroportuarias en Tránsito”, con el propósito de capturar parte del alto flujo de pasajeros internacionales que utilizan a Panamá como hub sin ingresar formalmente al país.

“No es un aumento, es una tasa para que se le pueda dar al Oncológico, al Hospital del Niño, al Santo Tomás (…) para que nuestra gente pueda tener mejor calidad de vida”, dijo Robinson hijo en el periodo de incidencias de la Asamblea el pasado lunes. “Vamos a estar en la discusión (…) para que se le dé una tasa a los pasajeros de tránsito y sea destinada a nuestra gente”, añadió.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen moviliza más de 55 mil pasajeros diarios. Cortesía

No obstante, gremios aeronáuticos y empresariales han advertido que aplicar un cobro a pasajeros en tránsito podría afectar la conectividad aérea del país frente a otros centros regionales. Por su parte, la Asociación Panameña de Hoteles (Apatel) expresó su oposición a la iniciativa al advertir sobre sus posibles efectos adversos en la competitividad aérea y el desempeño del sector turístico.

En un comunicado, el gremio hotelero manifestó su “profunda preocupación” por la iniciativa, al considerar que sentaría un precedente negativo al utilizar un sector estratégico como fuente de recaudación para fines ajenos a su sostenibilidad.

Otros temas para debate

La Comisión de Economía y Finanzas también dejó en agenda los primeros debates de otros proyectos de ley, entre los que destacan el proyecto de Ley 492, que busca adicionar un artículo al Código Fiscal sobre el presupuesto de rentas y gastos, y el proyecto de Ley 502, orientado a dictar la ley marco del presupuesto general del Estado para establecer reglas en su formulación y ejecución.

Asimismo, quedaron pendientes de discusión el proyecto de Ley 503, que adopta la ley de integridad y prevención de la corrupción en la hacienda pública, y el proyecto de Ley 504, una iniciativa que pretende fortalecer la contratación pública en Panamá mediante la creación de un listado digital de personas condenadas por delitos contra la administración pública.