¿Quién es John Bolton? El exasesor de Trump que incomoda a Mulino

John Bolton, exasesor de seguridad nacional de Donald Trump, volvió a poner a Panamá en el centro de la controversia. En una entrevista con El País, el veterano diplomático aseguró que el presidente panameño José Raúl Mulino pidió tropas estadounidenses para frenar la crisis migratoria en el Tapón del Darién, en la frontera con Colombia.

“Era la primera vez que un gobierno panameño invitaba a nuestras fuerzas desde 1999”, dijo Bolton, refiriéndose a la fecha en que Estados Unidos devolvió el Canal de Panamá y se retiró militarmente del país.

La declaración no tardó en encender la polémica. Desde su cuenta de X, Mulino rechazó de plano la acusación y calificó de “falsas y temerarias” las afirmaciones de Bolton. “La frontera se cerró gracias al esfuerzo y determinación de Panamá, sin requerir jamás semejante cosa”, escribió el mandatario.

Desmiento por falsas y temerarias declaraciones del ex asesor de Seguridad Nacional de EEUU John Bolton, que recoge el diario El Pais, en el sentido de que mi gobierno pidió presencia norteamericana en Darien cuando existía la crisis migratoria. Esa frontera se cerró gracias al… — José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) May 31, 2025

El nombre de Bolton no es ajeno a las controversias en la política exterior de Estados Unidos. Abogado y diplomático de carrera, fue embajador ante la ONU durante la presidencia de George W. Bush y luego asesor de seguridad nacional de Trump durante su primer mandato: entre abril de 2018 y septiembre de 2019.

Su tiempo en la Casa Blanca terminó abruptamente tras fuertes desacuerdos con Trump, especialmente por sus posturas intervencionistas, que chocaron con la retórica del mandatario.

Es que Bolton ha sido uno de los principales defensores de la intervención militar como herramienta de política exterior, desde la invasión a Irak hasta la idea de derrocar regímenes como el de Irán o Corea del Norte.

El libro

Su libro The Room Where It Happened (La habitación donde sucedió), publicado en 2020, relató episodios inéditos de su paso por la Casa Blanca y generó un aluvión de críticas contra Trump.

De acuerdo con una nota de The New York Times, en su libro Bolton menciona situaciones desconcertantes en las que Trump, según él, intentó congraciarse con el presidente turco Recep Tayyip Erdoğan y con Xi Jinping, líder de China, al sugerir la posibilidad de eliminar o aliviar la presión sobre el banco turco Halkbank y las empresas de telecomunicaciones chinas ZTE y Huawei.

“El libro está repleto de autoimportancia, aunque lo que relata principalmente es la incapacidad de Bolton para lograr gran cosa. Se mueve entre dos registros discordantes: excesivamente tedioso y ligeramente desquiciado”, afirma el rotativo estadounidense.

Mientras que una nota de la agencia EFE, detalló algunas de sus revelaciones. Por ejemplo, Bolton describe cómo durante meses Trump se obsesionó con regalar al líder norcoreano, Kim Jong-un, el CD de “Rocket Man” de Elton John.

Según Bolton, Trump también estuvo a punto de retirar su apoyo al líder opositor venezolano Juan Guaidó solo 30 horas después de reconocerle en enero de 2019 como presidente interino de Venezuela por considerar que proyectaba una imagen de “niño” frente al “duro” del mandatario, Nicolás Maduro.

Bolton también retrata a Trump como “un ignorante” en temas de política exterior. Lo sustentó con el siguiente argumento: “Trump parecía que no sabía, por ejemplo, que el Reino Unido es una potencia nuclear, y preguntó si Finlandia era parte de Rusia”.

Las tensiones y el clima interno

Las declaraciones del exasesor de Trump llegan en un momento de alta tensión política en el país. La firma de un polémico Memorándum de Entendimiento entre los países, que permite a militares estadounidense usar instalaciones panameñas para entrenamientos y ejercicios conjuntos, ha generado cuestionamientos en diversos sectores de la sociedad civil y la política panameña. Los críticos advierten sobre posibles riesgos para la soberanía nacional, especialmente en lo que respecta al Canal de Panamá.

El asunto ha provocado protestas en las calles, que se suman al rechazo a la Ley 462, que reformó el sistema de jubilaciones, y a la posibilidad de reactivar la minería metálica.