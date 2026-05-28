‘Quién es ‘la mujer de Panamá’: la investigación que reabre el polémico episodio de Petro en una de sus visitas al istmo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El medio colombiano ‘La Silla Vacía’ aseguró haber identificado a la mujer. Se trata de Vanessa Cortés Carmona, una empresaria de 33 años nacida en Manizales, Colombia.

Era la noche del domingo 30 de junio de 2024. Al día siguiente, José Raúl Mulino asumiría la presidencia de Panamá y varios mandatarios habían confirmado su presencia en la ceremonia.

Uno de ellos, Gustavo Petro, presidente de Colombia, había llegado horas antes de lo previsto. Esa noche, alguien lo captó caminando de la mano con una mujer vestida de azul por el casco antiguo de Ciudad de Panamá.

No era su esposa, Verónica Alcocer.

Las imágenes recorrieron redes sociales y abrieron toda clase de especulaciones en Colombia. Durante días, la conversación giró alrededor de quién acompañaba al mandatario colombiano en la Plaza de la Independencia, mientras el gobernante le tomaba fotografías y recorría el centro histórico panameño.

Gustavo Petro en la toma de posesión de José Raúl Mulino. LP/Elysée Fernández

Casi dos años después se devela el misterio. El medio colombiano La Silla Vacía aseguró haber identificado a la mujer. Se trata de Vanessa Cortés Carmona, una empresaria de 33 años nacida en Manizales, Colombia. Le llaman “La mujer de Panamá”.

Su nombre incluso salió a relucir en junio de 2024 cuando circularon los videos, pero por esos días también se dijo que la acompañante de Petro era Linda Yepes, una transexual y creadora de contenidos.

La investigación de La Silla Vacía se concentra en el incremento patrimonial de la mujer durante el gobierno de Petro.

“Antes de agosto de 2022 no registraba empresas ni propiedades a su nombre. Un mes después de la posesión de Petro, creó una empresa que ahora tiene bienes raíces y activos por más de 600 millones, y que registra ingresos por otros 600 millones”, dice la nota periodística.

La empresa llamada Kayros Advice SAS., con el paso de los años acumuló activos, propiedades y movimientos financieros que, de acuerdo con el medio colombiano, superan los 600 millones de pesos colombianos.

La investigación también describe vínculos empresariales y contables entre personas cercanas a Cortés y figuras relacionadas con el círculo político del gobierno colombiano, entre ellas el contratista Euclides Torres y el actual viceministro del Interior de Colombia, Jaime Berdugo.

La Silla Vacía afirmó que no encontró evidencia pública clara sobre la actividad comercial de la empresa creada por Cortés. El medio visitó direcciones registradas por la compañía en Bogotá y aseguró que en varios de esos lugares no encontró rastros visibles de operación empresarial.

Cortés respondió parte de los cuestionamientos. Según el reportaje, atribuyó su crecimiento económico a asesorías administrativas y financieras. También negó conocer a Euclides Torres.

El medio colombiano aseguró que Presidencia rechazó preguntas enviadas directamente a Gustavo Petro sobre la relación con Cortés y sobre el aumento patrimonial de la empresaria.

Hasta ahora, Petro no se ha pronunciado públicamente sobre el contenido de la investigación.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro (izq.) y el presidente de Panamá, José Raúl Mulino (der.). LP/ Isaac Ortega

Petro y Panamá

No fue la última vez que Panamá apareció en la agenda de Petro. El 24 de septiembre de 2024 se reunió con Mulino al margen de la Asamblea General de la ONU, y los días 28 y 29 de marzo de 2025 realizó una visita oficial al Palacio de Las Garzas donde abordaron migración e interconexión energética.

En enero de 2026 volvió a Ciudad de Panamá para el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, organizado por la CAF, donde compartió escenario con Mulino y otros seis jefes de Estado de la región.

En mayo de 2025 Petro concedió asilo político a Ricardo Martinelli, el expresidente de la República condenado por blanqueo de capitales.

Lea aquí: Presidente Petro justifica asilo a Martinelli y lo califica como ‘un derecho universal’