Quién es Olmedo Javier Núñez Peñalba, el panameño cuya liberación pidió Panamá ante la ONU

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Olmedo Javier Núñez Peñalba es un marino panameño que se desempeñaba como parte de la tripulación de una embarcación cuando fue detenido por funcionarios venezolanos.

El embajador y representante permanente de Panamá ante las Naciones Unidas (ONU), Eloy Alfaro de Alba, reiteró esta semana ante el Consejo de Seguridad que Panamá desconoce a Delcy Rodríguez como presidenta de Venezuela.

En esa misma intervención solicitó la liberación de todos los presos políticos detenidos en ese país, entre ellos el panameño Olmedo Javier Núñez Peñalba. La mención situó el caso en el plano diplomático internacional. Pero ¿Olmedo Javier Núñez Peñalba?

Olmedo Javier Núñez Peñalba es un marino panameño que se desempeñaba como parte de la tripulación de una embarcación de bandera panameña, cuando fue detenido por autoridades venezolanas. Hasta ese momento, su nombre no figuraba en la agenda pública ni política del país.

Eloy Alfaro de Alba, representante de Panamá ante la ONU, durante su intervención sobre la situación en Venezuela.

La detención se produjo tras la retención del buque Guaiquerí N35, interceptado por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana el pasado 11 de junio. Las autoridades venezolanas señalaron que la nave se encontraba en una zona marítima restringida, mientras que el Gobierno panameño ha reclamado información clara sobre la situación jurídica del ciudadano detenido.

Desde entonces, la familia de Núñez Peñalba ha solicitado información sobre su estado y sus condiciones, en un contexto marcado por la ausencia de relaciones diplomáticas plenas entre Panamá y Venezuela, lo que ha limitado la atención consular directa y el acceso a datos oficiales.

El caso

Con el paso de los días, el caso fue incorporado a las gestiones del Gobierno panameño en instancias multilaterales. La situación de Núñez Peñalba comenzó a ser tratada no solo como un asunto consular, sino como parte de un reclamo más amplio relacionado con la situación política y de derechos humanos en Venezuela.

La referencia hecha por Panamá ante el Consejo de Seguridad de la ONU reforzó la dimensión internacional del caso. Al incluir el nombre de Núñez Peñalba en ese escenario, el Gobierno panameño lo integró formalmente a su posición sobre las personas detenidas consideradas presos políticos.

Olmedo Javier Núñez Peñalba, miembro de la tripulación y encargado del mantenimiento de las máquinas del barco.

En Panamá, el caso ha sido seguido por familiares, autoridades y sectores políticos, que han reiterado la necesidad de garantizar el respeto a los derechos del ciudadano panameño y de obtener información verificable sobre su situación legal.

A la fecha, no se han divulgado detalles oficiales sobre los cargos específicos ni sobre un eventual proceso judicial en su contra en Venezuela. Mientras las gestiones diplomáticas continúan, en Panamá la espera se mantiene. Su esposa, Milagro Vergara, y su madre, Ruth Peñalba, siguen pendientes de cualquier información que permita esclarecer su situación y facilitar su retorno.