¿Quiénes acompañan al presidente Mulino en su viaje a Japón?

El presidente de la República, José Raúl Mulino, arribó en Japón en el marco de una visita oficial para promover inversiones en Panamá, que arrancó este 2 de septiembre.

El mandatario fue recibido en Tokio por el embajador de Panamá en Japón, Walter Cohen, quien a su vez es su cuñado, hermano de la primera dama, Maricel Cohen, quien también llegó al país asiático con la delegación presidencial.

Entre los objetivos de la visita, Presidencia destacó reuniones con empresarios japoneses para que inviertan en proyectos como el tren Panamá-David, el gasoducto por el Canal de Panamá, así como en el sector marítimo y energético.

Por su parte, la primera dama recalcó que “el objetivo de la misión es claro: atraer nuevas oportunidades, promover el bienestar de la niñez y proyectar a Panamá como país líder en sostenibilidad (...)”, según dijo en su cuenta de Instagram.

Aunque la información oficial detallaba a los acompañantes del Presidente, no mencionaba inicialmente a Salomón Shamah, exdirector de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) durante la administración de Ricardo Martinelli (2009-2014) y actual director del Fondo de Promoción Turística (Promtur).

No obstante, luego se informó desde Presidencia que Shamah participó en reuniones para establecer un vuelo entre Panamá y Japón, a través de la aerolínea All Nippon Airways. El encuentro se dio con un grupo de diputados japoneses de la Liga Parlamentaria de ese país.

Shamah también participó en una reunión con ejecutivos de Mizuho Bank y Sumitomo Corp, al igual que el embajador Cohen. Según dijo Presidencia, la reunión tuvo el objetivo de explorar y concretar inversiones para el tren Panamá-David, la interconexión eléctrica con Colombia, el programa de rehabilitación de carreteras, entre otros.

En su momento, bajo la administración de Martinelli, Shamah fue señalado como el supuesto autor de ataques y campañas sucias de los críticos del gobierno de Martinelli. Por otro lado, su gestión en la ATP fue criticada por la contratación de forma directa a una empresa para crear la página web de la Autoridad de Turismo.

Asimismo, a Shamah se le criticó -en su momento- por contratar de manera directa y por más de 300 mil dólares al hermano de la exministra de Educación Lucy Molinar para promocionar al país vía internet.

En la delegación del presidente también viajaron Ricaurte Vásquez, administrador del Canal de Panamá y Luis Roquebert, administrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), particularmente para tratar los temas del gasoducto, los nuevos puertos de Corozal y Telfers, la reserva hídrica de río Indio y sostener conversaciones con navieras japonesas.

También fueron con el presidente miembros del Gabinete: Felipe Chapman, ministro de Economía y Finanzas; Javier Martínez-Acha, canciller; Julio Moltó, ministro de Comercio e Industrias; José Ramón Icaza, secretario de metas y ministro de Asuntos del Canal; Carlos Hoyos, vicecanciller y Rafael Bárcenas, director de Aeronáutica Civil.