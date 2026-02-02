¿Quiénes son los diputados panameños que viajaron a Taiwán?

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un nuevo grupo de diputados de la Asamblea Nacional viajó a Taiwán el pasado sábado 31 de enero en una visita centrada en asuntos comerciales y que vuelve a poner bajo atención los contactos del Legislativo con la isla.

La delegación está integrada por José Pérez Barboni, del Movimiento Otro Camino; Neftalí Zamora y Jorge González, de la bancada independiente Vamos; Alaín Cedeño, de Realizando Metas (RM); Néstor Tin Guardia, del Partido Revolucionario Democrático (PRD); y Francisco “Panchito” Brea, del Partido Panameñista.

Según informó el diputado José Pérez Barboni, el viaje fue organizado tras una invitación de autoridades taiwanesas. La comitiva partió de Panamá el 31 de enero y tiene previsto regresar el 7 de febrero.

José Pérez Barboni, diputado del Movimiento Otro Camino (Moca).

Pérez Barboni adelantó que la agenda estará centrada principalmente en asuntos comerciales, con énfasis en la industria de semiconductores, así como en la posibilidad de establecer una oficina comercial Panamá–Taiwán o incluso promover una cámara de comercio bilateral.

La polémica diplomática

La visita ocurre apenas tres meses después de que otro grupo de parlamentarios viajara a Taipéi en noviembre de 2025, un episodio que provocó tensiones diplomáticas.

En aquella ocasión participaron ocho diputados: Ernesto Cedeño y Betserai Richards, de Seguimos; Ronald De Gracia, de RM; Yamireliz Chong, Eduardo Gaitán y Jhonathan Vega, de Vamos; y Julio De la Guardia y Manuel Cohen, de Cambio Democrático (CD).

Diputados de Panamá visitando el Yuan Legislativo en Taipéi, Taiwán. Foto tomada de @ernestocedeno

La gira generó una reacción inmediata de la embajada china en Panamá, que advirtió que esos acercamientos contravenían el principio de “una sola China”, adoptado oficialmente por el Estado panameño desde que estableció relaciones diplomáticas con Pekín en 2017.

El episodio derivó en un intercambio poco habitual de mensajes: la Cancillería panameña rechazó lo que consideró presiones externas sobre decisiones internas, mientras que la embajada de Estados Unidos criticó la postura china.

El presidente José Raúl Mulino también expresó su desacuerdo con la gira. “Ante informes de eventuales viajes de funcionarios del Órgano Legislativo a Taiwán, tales viajes no gozan del apoyo ni aprobación de mi gobierno”, declaró en su momento.