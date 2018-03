Se reanuda discusión de proyecto sobre imprescriptibilidad

El pleno de la Asamblea Nacional reanudó este miércoles 28 de marzo de 2018 la discusión en segundo debate del proyecto de ley No. 514, que busca modificar el Código Procesal Penal para que los delitos de corrupción no prescriban.

La Asamblea se declaró, la noche del miércoles, en sesión permanente hasta agotar el segundo debate del citado proyecto.

Este es el tercer día consecutivo que se discute el proyecto que tiene la intención de reformar el artículo 116 del Código Procesal Penal.

En las sesiones previas, los diputados han expresado sus inquietudes sobre el alcance de esta reforma. Los diputados de diversas bancadas han manifestado que ya hay vigentes normas que tipifican estos delitos de corrupción y que hablan de cuándo prescriben.

Juan Diego Vásquez, integrante de la Red Nacional de Jóvenes por la Transparencia, presentó esta iniciativa ante el Legislativo, avalada en enero pasado en primer debate.

Vásquez ha señalado que el proyecto no busca perseguir a ninguna clase social en particular. "Lo que queremos es que los delitos de corrupción no prescriban", remarcó.

Información en desarrollo…