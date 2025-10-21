Reanudan discusión del presupuesto 2026 en la Asamblea Nacional

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional reanudó este martes 21 de octubre la discusión del proyecto de presupuesto general del Estado, para la vigencia fiscal 2026.

Ayer, lunes, arrancó el primer debate y se declaró un receso cerca de las 9:00 p.m., por lo que la sesión continúa hoy.

Los diputados cuestionaron ayer al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) luego de que presentara modificaciones al proyecto de presupuesto con redistribuciones de dinero que alcanzan un total de $233.3 millones.

A pesar de la redistribución, no se aumenta el total presupuestado de $34,901 millones.

Parte de los cuestionamientos se centraron en la decisión del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de reducir $120.8 millones destinados al pago del servicio de la deuda pública para enviarlo al presupuesto de diversas entidades del Estado.

De acuerdo al titular del MEF, el total del servicio de la deuda pública ronda los $8 mil millones.