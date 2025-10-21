Panamá, 21 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    EN DIRECTO

    Reanudan discusión del presupuesto 2026 en la Asamblea Nacional

    Redacción de La Prensa
    Reanudan discusión del presupuesto 2026 en la Asamblea Nacional
    Comisión de Presupuesto. Cortesía

    La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional reanudó este martes 21 de octubre la discusión del proyecto de presupuesto general del Estado, para la vigencia fiscal 2026.

    Ayer, lunes, arrancó el primer debate y se declaró un receso cerca de las 9:00 p.m., por lo que la sesión continúa hoy.

    Los diputados cuestionaron ayer al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) luego de que presentara modificaciones al proyecto de presupuesto con redistribuciones de dinero que alcanzan un total de $233.3 millones.

    A pesar de la redistribución, no se aumenta el total presupuestado de $34,901 millones.

    Parte de los cuestionamientos se centraron en la decisión del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de reducir $120.8 millones destinados al pago del servicio de la deuda pública para enviarlo al presupuesto de diversas entidades del Estado.

    De acuerdo al titular del MEF, el total del servicio de la deuda pública ronda los $8 mil millones.

    Redacción de La Prensa


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • El conflicto entre Estados Unidos y China llega a los municipios: San Miguelito se suma al Convenio de Budapest. Leer más
    • Continúan operativos para ubicar a extranjeros laborando de manera ilegal; detectan a cinco en Bella Vista. Leer más
    • La Asamblea aprueba reforma penal que amplía el alcance del perdón y permite eliminar condenas. Leer más
    • Lo que el gobierno de Panamá le ofreció a Chiquita para reactivar las fincas bananeras en Bocas del Toro. Leer más
    • Muere madre herida en explosión en El Bosque; su hijo sigue hospitalizado. Leer más
    • Blanqueo y falsificación: capturan a dos empleados del Banco Nacional y tres particulares. Leer más
    • Corte anula convención colectiva y crea un conflicto salarial entre la ACP y los capitanes. Leer más