Reaparece la alcaldesa de Arraiján y aviva la polémica: ‘Pareciera que la ACP viviera en otro país’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

En su regreso al Consejo Municipal de Arraiján, Stefany Peñalba aseguró que sus decisiones “siempre han sido falladas en derecho” y “no responden a criterios políticos”.

La alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, defendió este jueves 15 de enero la actuación municipal en el prolongado atraso del permiso de construcción solicitado por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) para la carretera Brujas, vía que conduce a las esclusas de Cocolí.

Durante la sesión del Consejo Municipal de Arraiján, Peñalba −quien regresó al gobierno local tras ausentarse en dos sesiones− inició su intervención asegurando que las decisiones tomadas por la corporación edilicia “siempre han sido falladas en derecho y con fundamento” y que “ninguna ha respondido a criterios políticos”.

La alcaldesa cuestionó públicamente lo que calificó como presiones externas de la ACP, a la que acusó de utilizar canales mediáticos para influir en el debate local.

“La Alcaldía no funciona con ningún tipo de presiones, y mucho menos mediáticas. Eso sí es político, como lo ha hecho la ACP al difundir información en redes sociales y con periodistas”, afirmó.

También rechazó las versiones que la señalan de interferir en la operación canalera: “Están diciendo que la alcaldesa de Arraiján está interfiriendo en el Canal, cuando estamos hablando de una calle. La ACP no construye calles”.

La polémica

Peñalba recordó que el pasado octubre remitió a la presidenta del Consejo Municipal una nota en la que explicaba los fallos legales que −según ella− sustentaban la postura de la Alcaldía respecto al cobro de impuestos. “Es importante aclarar que quien exonera es el Consejo Municipal, y esa es una atribución exclusiva del Consejo Municipal”, dijo ante los ediles, subrayando que su rol no incluye la facultad de suspender o liberar pagos tributarios.

La alcaldesa insistió en que su oposición inicial a la exoneración para la ACP respondía a razones de necesidad financiera en el distrito. “No podemos darnos el lujo de exonerar cuando, como arraijaneños, necesitamos el dinero”, enfatizó. Agregó que, a diferencia de otros distritos cercanos, Arraiján mantiene una relación territorial directa con la ACP: “Nosotros colindamos con la ACP. Estamos íntimamente relacionados”.

Como se recordará, a la ACP no le corresponde cubrir tributos locales, aunque sí está obligada a cumplir con todos los procedimientos administrativos que exige el municipio para avanzar en la obra. De hecho, el artículo 316 de la Constitución es explícito al señalar que la Autoridad del Canal de Panamá no estará sujeta al pago de impuestos, tasas, derechos, cargos, contribuciones o tributos de carácter nacional o municipal.

La alcaldesa también reprochó la falta de comunicación formal de la ACP con el municipio en temas de impacto local.

“Pareciera que la ACP viviera en otro país. No nos toman en cuenta para decisiones que afectan nuestro territorio”, afirmó. Según Peñalba, no ha existido una mesa de trabajo en la que se informe sobre proyectos estratégicos para corregimientos como Veracruz, Santa Clara, Nuevo Emperador, Burunga o Arraiján cabecera.

La jefa de la comuna explicó que, en varias ocasiones, la Alcaldía ha tenido que solicitar información de manera formal para conocer los planes de la autoridad canalera. Dijo que esto ha generado incertidumbre entre los residentes. “Nuestra gente recurre a nosotros para saber qué está pasando, y nosotros no tenemos información. La comunicación es lo que no tenemos de parte de la ACP”, sostuvo, mencionando dudas sobre posibles cierres viales o proyectos hidráulicos.

Cobro de impuestos

La alcaldesa reiteró que su posición histórica ha sido defender el cobro de los impuestos municipales para financiar proyectos locales. “Estos recursos representan una oportunidad real para obras que beneficien directamente al pueblo de Arraiján”, declaró. Agregó que la recaudación actual “se está utilizando; no se la están robando”.

La carretera es importante para el funcionamiento del Canal. Archivo

Durante la sesión, Peñalba detalló la diferencia entre la exoneración de impuestos municipales y los permisos de construcción, citando fallos de la Corte Suprema de Justicia. “Una cosa es el impuesto de construcción y otra es el permiso de construcción”, explicó. Señaló que las empresas contratistas, a diferencia de la ACP, sí están obligadas a pagar por los permisos y servicios municipales asociados a obras viales.

Finalmente, el Consejo Municipal aprobó el acuerdo que exonera a la ACP del pago de impuestos, tasas y derechos vinculados al proyecto para reparar puntos críticos de la carretera Brujas.

Sin embargo, la alcaldesa enfatizó que la medida no se extiende a los contratistas que ejecuten la obra. “Queda exonerada la ACP; sin embargo, si la ACP contrata a un contratista, este sí deberá pagar los impuestos de construcción como todo el mundo”, sentenció.

Antes de cerrar la sesión, lanzó un último mensaje: “La Alcaldía no funciona con presiones mediáticas ni con publicaciones exageradas. Hemos dejado claro el tema. Es un asunto resuelto”.